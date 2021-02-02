GME挾淡倉｜Netflix籌拍成電影　網民望里安納度「狼人」回歸

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-02 17:45

令全球股市熾熱的 GameStop（GME）挾淡倉事件，至今發展仍峰迴路轉未有結局。由於事件涉及不少散戶及網民參與，討論度極高甚有共鳴，無疑會成為改編劇或電影的最佳的題材。話口未完，有外媒便指Netflix已睇中該故事，仲搵定《拆彈雄心》（The Hurt Locker）的奧斯卡編劇操刀，不過網民更關心是事件的關鍵人物會由誰飾演。

GameStop挾淡倉事件愈演愈烈。(getty Image）

自從GME事件爆出後，不少人都覺得事態發展充滿戲劇性，已經人人喊著情節有點似描述 2008 年次貸風暴的電影《沽注一擲》（The Big Short），力推想拍成電影。結果股民的聲音Netflix收到晒，據外媒 DEADLINE 報道，Netflix已鎖定將事件拍成電影或劇集，而且已經有了創作班底，包括《拆彈雄心》（The Hurt Locker）的奧斯卡得獎編劇Mark Boal寫劇本，又邀請到紐約大學教授，以及記者Scott Galloway擔任劇本顧問。

基斯頓比爾的舊作《沽注一擲》，近日再被催捧。（《沽注一擲》劇照）

至於大家最關心的演員選角，初部消息指演員Noah Centineo會有份主演，Noah的知名度不高，但就有拍過Netflix劇集。消息一出，大家都表現得相當興奮，更熱烈討論有甚麼演員可以參與演出。而事件其中一位關鍵人物Michael Burry，在當年電影《沽注一擲》（The Big Short），便由基斯頓比爾（Christian Bale）飾演，網民好希望基斯頓比爾可以再次飾演該角色。

真人Michael Burry都有客串電影，飾演小職員。（《沽注一擲》影片截圖）

事件中，Michael Burry旗下的投資公司Scion Asset Management，早已看到GME被大幅度沽空的漏洞，於是由2019年開始購入其股票，截至去年第三季度，已持有約170萬股，如果其持股量至今未變，以星期一晚（1/2）股價$225美金計，已暴增至約$3.8億美元（約29億港元），是大贏家。

里安納度狄卡比奧在戲中飾演Jordan R. Belfort，由真人真事改編（《華爾街狼人》劇照）

《華爾街狼人》的原型Jordan R. Belfort，一直都活潑於股壇。（網上圖片）

至於另一熟悉的角色網民想可以加入的，就是在電影《華爾街狼人》中，里安納度狄卡比奧飾演的佐頓貝福（Jordan R. Belfort），雖然在過程中他參與不高，但Jordan也有針對 GameStop 熱潮提出個人看法，他認為現況對散戶來說非常危險，既可以賺到大錢，但也可以一時間全部虧損。他又提到以目前法律，很難證明散戶正在進行非法活動，儘管美國證券交易委員會 SEC或會試圖以此提出訴訟。不過亦有網民質疑這頭「狼」，指他起初都反對散戶的做法，近日來改口風，拍做法似另有目的，不竟現時散戶所需的正是Strong Hold的信念，是一種堅持到一齊贏一齊輸的信念。

Jordan 近日都有在其Twitter ，回應GME事件。（網頁截圖）