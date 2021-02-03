王家衛監製《出貓特攻隊》導演新作　贏得Sundance Film評審團獎

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-03 14:02

由澤東電影出品、王家衛監製，《出貓特攻隊》導演Baz Poonpiriya執導的青春公路電影《One For The Road》（暫譯︰《一杯上路》）入圍Sundance Film Film Festival世界電影競賽單元，並成功贏得該單元評審團特別獎。是首部香港出品的電影在Sundance獲獎。

導演Baz Poonpiriya獲王家衛賞識，擔任其新作監製。（《一杯上路》劇照）

電影由Tor Thanapob（《新鐵石心腸》）、Violette Wautier（《戀愛病發》）、Aokbab Chutimon（《出貓特攻隊》）等演員主演，監製王家衛從劇本創作到拍攝，全程都作出指導，《一杯上路》延續了導演Baz Poonpiriya風格，展現地令人驚豔的個人特色和攝影技巧，所以在2021年Sundance Film Film Festival進行全球首映後，獲評審團一致高度讚揚並獲頒獎項，可謂實至名歸。

Sundance Film Film Festival一直以來鼓勵獨具創新和具有商業潛力的新生代創作者，被視為荷里活，甚至北美和全球市場生力軍集中地，近年獲獎作品便有《人肉搜尋》、《鼓動真我》等等。電影《一杯上路》以青春、友情為題，聚焦一對好兄弟，跨越14萬公里，進行一場笑淚齊飛的另類告別之旅。為了完美呈現電影中跨越14萬公里的約定，讓觀眾更代入其中觀看這段旅程，影片橫跨兩大洲，在紐約、曼谷、芭提雅、清邁等五地十站實地取景，足以橫跨三分之一個地球。

《一杯上路》在Sundance電影節贏得一致讚賞。（《一杯上路》劇照）

對於《一杯上路》，Sundance Film Film Festival評委頒獎詞是︰「扣人心弦的視效、敘事，畫面、技巧和編排都讓我們如此著迷。尤其是在故事敘事中所運用的出色攝影技巧和極具創意的視覺呈現，讓人印象深刻。」除了電影節評審團的高度評價，亦有媒體和觀眾稱︰「將一連串的甜、苦、後悔味的雞尾酒與公路音樂完美的融合在一起，讓你沉醉於它的劇情之前已經為其上頭，並且著迷其中，回味無窮。」

兩代電影人，可謂惺惺相惜達成這次合作。（電影公司提供）

兩代電影人惺惺相惜

王家衛早在看畢《出貓特攻隊》後，已對表示導演Baz的才華甚表欣賞。「他獨特而強大的說故事技巧在《出貓特攻隊》中表露無遺。」而導演Baz亦稱，作為一個電影工作者，必須離開舒適區才有進步，能跟王家衛導演合作, 正是一個脫離舒適區, 保留初心並開拓導演新視野的最好機會。