《燈火闌珊》紀錄褪色香港　張艾嘉不計酬勞參演︰還有好角色可演

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-04 17:30

由電影《狂舞派3》、《哪一天我們會飛》陳心遙監製，ViuTV電視劇《婚內情》編導曾憲寧執導的電影《燈火闌珊》，近日入圍第19屆香港亞洲電影投資會（HAF）WIP劇情片大獎，這個講述香港璀璨的霓虹燈故事，似在紀錄一個繁榮的變遷。

任達華飾演霓紅燈師傅，將這門快將失傳的手藝授予周漢寧。(《燈火闌珊》劇照)

《燈火闌珊》由張艾嘉、任達華、蔡思韵（電影《幻愛》）及周漢寧（電視劇《教束》）主演，講述美香（張艾嘉 飾）自丈夫鑣叔（任達華 飾）去世後鬱鬱寡歡，終日在家整理亡夫遺物，女兒彩虹（蔡思韵 飾）屢勸無效。一天，美香在遺物中找到一條鎖匙，因而發現亡夫的秘密霓虹燈工場，並從他的青年徒弟 Leo （周漢寧 飾）口中得悉亡夫的遺願：希望重造一個已拆除的神秘霓虹燈牌。美香在 Leo 協助下穿梭香港街道尋找線索，並學習燒製霓虹燈，盼能親手完成亡夫遺願。

蔡思韵飾演張艾嘉的女兒，希望媽媽早日離開亡父的陰霾。(《燈火闌珊》劇照)

今次是張艾嘉、任達華繼電影《夜驚魂》後，相隔39年再合作，而兩位新演員包括《教束》的周漢寧，以及《幻愛》蔡思韵，配搭新鮮。能與新演員合作，張艾嘉感到興奮，更不計酬勞參演：「我很幸運，到現在還有好的角色可以演。」監製陳心遙對此深感榮幸︰「香港前路錯綜複雜，充滿未知；希望電影能為正徘徊於十字路口的香港人，帶來一點曙光的線索。」

周漢寧在《教束》廣為人認識，今次有機會跟影后合作。(《燈火闌珊》劇照)

至於導演曾憲寧，就說到創作這個故事的概念，源於香港近年不斷失去，百業興旺的 1980 年代，滿街密布的燦爛霓虹，迷倒世界的『東方之珠』已成過去。「消失中的霓虹燈代表昔日繁華鼎盛，暗喻著一座城巿的命運。寡婦拚命追尋亡夫過去，好比香港人力挽狂瀾要抓住昔日時光。雖是空執著；然而，人生也許要有執著才有重量。」

《燈火闌珊》是「創意香港」舉辦的「第五屆首部劇情電影計劃」專業組優勝項目，並由「香港電影發展基金」撥款資助製作。