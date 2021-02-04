《魔雪奇緣》協助破解62年9人命案　專家證實致命關鍵

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-04 19:55

1959年2月前蘇聯北烏拉山脈上，發生一樁9名登山者離奇死亡事件，經過一連串調查後，當局竟然以「強大的未知力量」作為結論，沒有人需要為事件負責，而調查報告亦被列為機密文件，後來案發的山脈被命名為「迪亞特洛夫山口」，以紀念登山隊領隊Igor Alekseyevich Dyatlov。

「迪亞特洛夫事件」曾被改編成電影《Devil's Pass》。（劇照）

多年來都無法證實9名遇難者的死因，當中最普遍的說法為雪崩，但有很多因素證明不足以奪去如此多人性命。不過，近日外媒報道指有位工程師因為透過迪士尼動畫《魔雪奇緣》（Frozen），成功破解這個長達62年的迷謎團！

《魔雪奇緣》竟然成為破案關鍵。（電影截圖）

日前一篇刊登於《國家地理雜誌》（National Geographic）的報告，分析雪崩為「迪亞特洛夫事件」中奪去9條人命的主要原因，由於當年的說法指案發前一日沒有下雪，雪量不足以引起雪崩，但死者身上的傷又似因雪崩引起，當局「強大的未知力量」結案，令這場辯論持續至今，不過近日終於有突破性進展！

當年搜救人員發現登山隊的帳篷被破開。（Wikipedia圖片）

瑞士聯邦技術學院專門研究雪崩的工程師Johan Gaume，受動畫《魔雪奇緣》啟發而去研究事件跟雪崩的關係，他表示看到電影中雪堆移動的狀態十分逼真，專程飛到荷里活跟動畫師見面，拿取製作這些畫面的編碼，然後模擬北烏拉山脈發生雪崩對人體的損害，證明山上積雪可輕易地折斷人的肋骨和頭骨，跟事件中死者的傷勢十分吻合，想不到《魔雪奇緣》除了娛樂性十足，其資訊竟然可以協助破案。