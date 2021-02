【賀歲片】戲院未開過年睇乜好？　幫你諗年初一到年初四片單

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-02-11 18:40

受新冠肺炎疫情影響,今年農曆新年戲院關閉,破天荒沒有賀歲片檔,過年無戲睇總覺得欠了些什麼,既然冇得入戲院賀歲,唯有安坐家中翻睇舊戲,小編為大家整理年初一至年初四的片單,由各大電視台到Netflix都有,跟住睇都可以過足戲癮。

《盜海豪情》系列有大卡士同賭錢,頗有賀歲片氣氛。(劇照)

TVB於農曆新年期間安排播放的電影不算多,翡翠台與J2夾埋只播三部港產片,包括《孤男寡女》、《衝上雲霄》及《瘦身男女》,其中只有《衝上雲霄》屬於賀歲片;反觀明珠台就密密播戲,由年初一到初四每日兩套,包括3集《盜海豪情》系列,以及奧斯卡得獎電影《星聲夢裡人》(La La Land)與《星夢情深》(A Star is Born),加埋真人版《美女與野獸》(Beauty and the Beast)及舊版《逃出魔幻紀》(Jumanji),片單相當豐富!

有子華神坐鎮的《棟篤特工》當年大收4400萬票房。(劇照)

至於ViuTV就於年初二至年初四播放電影,包括賀歲片《百年好合》及《棟篤特工》等,而英文台ViuTVsix亦會播放一系列舊片,多到一日有3部,不過除了《特務戇J》(Johnny English)比較適合過年睇,其他如《非常嫌疑犯》(The Usual Suspects)、《兩小無猜》(Melody)及《人鬼情未了》(Ghost)等,都是炒冷飯播完又播,或是為了初三情人節而準備。而香港開電視更加只準備了一千零一部舊片—《我家有一隻河東獅》,並安排於初三播放。

明明《唐伯虎點秋香》並非賀歲片,但每逢過年都想重溫。(電影截圖)

除了電視台重播舊片,上Netflix搵賀歲片亦是一大選擇,只計周星馳片單就有30部,播足24小時都可以睇足3日,另外仲有《賭神》與《賭俠》系列、《富貴逼人》系列、《精裝追女仔》系列,以及每逢過年都要翻睇的《嚦咕嚦咕新年財》,仲有一堆80、90年代的懷舊賀歲片。在Netflix睇舊戲沒有時限,開枱時就播《嚦咕嚦咕新年財》,玩「魚蝦蟹」就睇《賭神》,夾晒氣氛!

想詳細睇年初一至年初四每日片單,立即點擊下圖!

年初一(12/2)片單

+ 4 + 4 + 4

年初二(13/2)片單

+ 8 + 8 + 8

年初三+情人節(14/2)片單

+ 9 + 9 + 9

年初四(15/2)片單