【賀歲片】戲院未開過年睇乜好？　幫你諗年初一到年初四片單

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-11 18:40

受新冠肺炎疫情影響，今年農曆新年戲院關閉，破天荒沒有賀歲片檔，過年無戲睇總覺得欠了些什麼，既然冇得入戲院賀歲，唯有安坐家中翻睇舊戲，小編為大家整理年初一至年初四的片單，由各大電視台到Netflix都有，跟住睇都可以過足戲癮。

《盜海豪情》系列有大卡士同賭錢，頗有賀歲片氣氛。（劇照）

TVB於農曆新年期間安排播放的電影不算多，翡翠台與J2夾埋只播三部港產片，包括《孤男寡女》、《衝上雲霄》及《瘦身男女》，其中只有《衝上雲霄》屬於賀歲片；反觀明珠台就密密播戲，由年初一到初四每日兩套，包括3集《盜海豪情》系列，以及奧斯卡得獎電影《星聲夢裡人》（La La Land）與《星夢情深》（A Star is Born），加埋真人版《美女與野獸》（Beauty and the Beast）及舊版《逃出魔幻紀》（Jumanji），片單相當豐富！

有子華神坐鎮的《棟篤特工》當年大收4400萬票房。（劇照）

至於ViuTV就於年初二至年初四播放電影，包括賀歲片《百年好合》及《棟篤特工》等，而英文台ViuTVsix亦會播放一系列舊片，多到一日有3部，不過除了《特務戇J》（Johnny English）比較適合過年睇，其他如《非常嫌疑犯》（The Usual Suspects）、《兩小無猜》（Melody）及《人鬼情未了》（Ghost）等，都是炒冷飯播完又播，或是為了初三情人節而準備。而香港開電視更加只準備了一千零一部舊片—《我家有一隻河東獅》，並安排於初三播放。

明明《唐伯虎點秋香》並非賀歲片，但每逢過年都想重溫。（電影截圖）

除了電視台重播舊片，上Netflix搵賀歲片亦是一大選擇，只計周星馳片單就有30部，播足24小時都可以睇足3日，另外仲有《賭神》與《賭俠》系列、《富貴逼人》系列、《精裝追女仔》系列，以及每逢過年都要翻睇的《嚦咕嚦咕新年財》，仲有一堆80、90年代的懷舊賀歲片。在Netflix睇舊戲沒有時限，開枱時就播《嚦咕嚦咕新年財》，玩「魚蝦蟹」就睇《賭神》，夾晒氣氛！

想詳細睇年初一至年初四每日片單，立即點擊下圖！

年初一（12/2）片單

+ 4 + 4 + 4

年初二（13/2）片單

+ 8 + 8 + 8

年初三＋情人節（14/2）片單

+ 9 + 9 + 9

年初四（15/2）片單