雲露娜維達隔31年再現經典《幻海奇緣》　男神添麥菲接捧演剪刀手

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-08 16:30

鬼才導演添布頓（Tim Burton）執導的1990年電影《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）是很多影迷心目中的經典，當年尊尼特普（Johnny Depp）飾演的「剪刀手」愛德華與雲露娜維達（Winona Ryder）上演近乎童話式的淒美愛情故事，二人戲裡戲外都打得火熱，而電影的造型與場景亦深受影迷喜愛。

事隔31年，有汽車品牌於廣告重現《幻海奇緣》，故事設定為雲露娜維達已當上媽媽，為愛德華誕下由添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）飾演的新一代「剪刀手」，由新一代男神飾演上一代男神的經典角色，令大批影迷驚喜萬分！

新一代男神添麥菲查洛美扮演上一代男神尊尼特普的兒子，實在太完美。（影片截圖）

當年雲露娜與尊尼假戲真做，曾經是荷里活金童玉女，尊尼更將她的名字紋在手臂上。（劇照）

這個汽車廣告在超級碗（Super Bowl）的廣告時段內播出，雲露娜維達再次飾演Kim一角，雖然事隔逾31年2，但其美貌依舊，唯一不同的是愛德華不再在她身邊，換上她為對方所生的兒子Edgar，並由顏值跟當年尊尼特普有得揮的添麥菲查洛美飾演。這位新一代剪刀手是個高中生，因為天生異稟，在生活上遇到很多麻煩，亦受盡歧視，有日Kim發現兒子對揸車感興趣，給他買了一架新款房車，就算雙手離開軚盤都不受影響，啱晒周身刀的Edgar。

影迷對添麥菲查洛美的「剪刀手」造型相當滿意。（IG圖片）

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廣告播出後引起很大回響，不少網民對添麥菲查洛美飾演新一代剪刀手表示滿意，希望添布頓考慮開拍續集。另外值得一提的是，添麥菲查洛美曾跟尊尼特普的女兒Lily-Rose拍拖，雖然最後未能開花結果，但兩人做不了外父與女婿，在銀幕上當父子也很不錯。