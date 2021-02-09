《遺愛》鄭中基出戰大阪亞洲電影節　零片酬撐新導︰我都由零開始

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-09 19:30

第四屆首部劇情電影計劃得獎作品《遺愛》，由新晉導演馮智恒執導，鄭中基、陳漢娜、胡子彤主演，今日宣布將於3月殺入日本大阪亞洲電影節舉行世界首映，並入選競賽組別，將會跟其他十個國家的電影競逐最佳電影！

鄭中基深明新導演的苦況，所以願意零片酬接拍該片。（《遺愛》劇照）

陳漢娜會帶出一段堪稱香港最美的殺人犯傷感故事。(《遺愛》劇照)

《遺愛》作為電影發展基金撥款資助的勝出作品，以大約500萬資金下完成拍攝，當中鄭中基更以零片酬接拍，無條件支持新導演。問到鄭中基為何會一口答應演出？「我自己都係由零開始，由演員到導演一步步做起，所以感受特別深。今次得到馮智恒導演邀請參與《遺愛》，雖然製作成本有限，但係信任不減，因為成個製作團隊好多新生代，好願意去嘗試做好件事，淨係呢一份精神已經值得支持。」

女主角陳漢娜得知電影入選後相當興奮：「恭喜導演！自己真係好想參與其中，奈何而家冇辦法親身飛過去，不過我個心已經飛咗去大阪啦！」 (《遺愛》劇照)

而身兼編劇及導演兩職的馮智恒透露：「多謝大阪亞洲電影節的欣賞！《遺愛》是年青人們被遺棄的故事，而中基個角色是代表觀眾，全面地睇清成件事，所以內心充滿掙扎，想扶年青人一把但又無能為力。而中基今次好細緻地演釋到中年人那份包伏同遺憾，要演到那份無力感，難度不低，所以好感謝他的信任！」

《遺愛》都由馮智恒編劇及執導，故事講述二十年前，年輕的母親Elisa（陳漢娜 飾）犯了誤殺罪；二十年後，舉目無親的迪詩（陶禧玲 飾）亦因為藏毒被捕。探員林力輝（鄭中基 飾）在拘捕迪詩後，回憶起十多年前曾處理過的一宗情侶兇殺案－迪詩正是Elisa的遺孤。除了遺憾，林力輝還可以做什麼？