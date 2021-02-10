《正義聯盟》導演版釋出16秒新片　荒原狼屠殺亞馬遜女戰士

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-10 08:30

由導演薩克薛達（Zack Snyder）重新剪輯的《正義聯盟》（Justice League） 剪輯版，將於 3 月登上 HBO Max ，導演最近不斷在社交平台宣傳，既講解下電影中的相關細節，上星期更放出謝拉力圖（Jared Leto） 飾演的「小丑」初造型劇照，相當識宣傳。

早前的小丑初造型，已經惹人談論。（網上圖片）

在導演薩克薛達Twitter，他公開一條16秒片段，畫面所見是由基安希斯（Ciarán Hinds) 飾演的大反派「荒原狼」 （Steppenwolf）帶領的軍團，正身處天堂島，並對亞馬遜人進行大屠殺。雖然只得短短16秒，而且畫面仲轉埋黑白，但也清楚見到荒原狼手下兇殘成性。

16秒畫面，由遠至近拍出來，連出post都咁有水準。（影片截圖）

據知影片所顯示，正是荒原狼前往天堂島搶奪母盒的片段，根據原先的戲院版，數千年前荒原狼曾經跟亞馬遜族、亞特蘭提斯人及人類大戰，結果慘敗收場，而作為荒原狼兵器的母盒也隨即被封印。這情節又跟《蝙蝠俠對超人：正義曙光》有關聯，當中講到超人被刺穿心臟的慘叫聲，令世界各地被封印的母盒甦醒，從而令荒原狼捲土重來，世界從此陷入另一黑暗。