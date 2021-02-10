《唐人街探案3》押後一年月底終上畫　亞洲四大偵探反轉東京

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-10 14:45

原定上年大年初一上畫的《唐人街探案3》，因為全球疫情關係而延遲了一年上畫，由鼠年賀歲變成牛年賀歲。現在依舊落實牛年大年初一（12/2）在中國上映，預售入座率高達95%，反應相當熱烈。至於香港方面，有待政府於年初五（16/2）公佈新一輪防疫措施才確定上映日期，如果戲院有機會重開，不管屆時規限的入座率多少，《唐3》都會盡快上畫，目標係本月20號開始優先場，25號正式上映。

王寶強是名偵探之一。（《唐人街探案3》劇照）

《唐人街探案3》集合中、港、台、日、泰五地超過十位紅星包括王寶強、劉昊然、妻夫木聰、Tony Jaa、長澤雅美、淺野忠信、三浦友和、鈴木保奈美、染谷將太、張鈞甯、邱澤、劉德華、Janice Man（文詠珊）等聯手演出的懸疑喜劇，電影於日本東京取景，橫跨秋葉原、澀谷、新宿、原宿等多個充滿日本特色的地方。電影製作費超過12億港元，是全球第四部全片用IMAX攝影機拍攝的電影。

仲有長澤正美客串一角。（《唐人街探案3》劇照）

《唐人街探案3》故事講述四位亞洲頂尖偵探王寶強、劉昊然、妻夫木聰和Tony Jaa，為飾演黑幫大哥的三浦友和捲入一宗無法解開的密室謀殺案而展開調查，但事件又帶出世界偵探排行榜排名第一、身份極之神秘的Q現身，各人鬥智鬥力，揭發真相原來撲朔迷離。