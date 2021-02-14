【拆彈專家2專訪】導演邱禮濤冷對金像獎　「後生時得到會較好」

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-14 14:00

原訂去年聖誕檔上映的《拆彈專家2》，受新冠肺炎疫情影響，等到初七才能跟觀眾見面，今集規模與卡士比上集更厲害，在內地及台灣都有口皆碑，不少影迷表示從電影中感受到一股熟悉的「港味」，《香港01》專訪導演邱禮濤，他淡淡然地說只要有人入場，什麼味都沒所謂。

攝影：葉志明

邱禮濤表示多得夠資源，才讓《拆彈專家2》如此氣勢磅礡。

《拆彈專家2》除了再次有劉德華坐鎮，今集仲加埋同屬影帝級的劉青雲，上演兄弟變敵人的戲碼，爆炸場景亦升級到機場及地鐵，早前已入場欣賞過電影的內地與台灣觀眾，異口同聲說電影充滿「港味」，這類劇力萬鈞又激戰連場的港產片，才是觀眾最熟悉的港產片。

導演說處理大場面難不到他：「我不知是否算囂張，獨立一個鏡頭不難，總會做到的，但串成一部好看的電影就好難」。（電影公司提供）

不過對於導演邱禮濤來說，什麼味道都不是考量：「我不覺有一個很共通、大家都接受的（港產片）定義，有人覺得全部香港人拍才算港產片，沒有一個好清晰的定義，大家看完覺得港味好重，就港味好重，願意來看的話，香味、港味、九龍味、新界味都沒所謂。」

導演說給予演員適量的辛苦：「拍戲始終有限度，如何去安排將辛苦減低，要人性化有。」（《拆彈專家2》劇照）

這種淡淡然的態度，亦套用到競逐獎項方面，受疫情影響，本屆香港電影金像獎與來屆合併舉辦，兩個年度的作品一起爭獎，得獎機會固然減低，對於這個安排，導演就只拋下一句︰「無乜所謂」，畢竟在這個行業待久了，也化了：「他們有他們的考慮，後生時得到會比較好，拍戲了這麼久，已經沒那麼強烈，以前出埠旅行見到落雪會好興奮，久而久之就不會這麼興奮，沒辦法，人生到了這個階段。」

點擊下圖戲中加插青雲為華仔淋冰水一幕

《拆彈專家2》於去年聖誕在內地上映，邱禮濤與劉德華特意到當地造勢，除了出席一般宣傳活動，亦現身近年十分流行的「直播帶貨」，由人氣直播主帶住谷票房，問導演對這種在香港尚未流行的宣傳手法有何感受，他坦言：「你問返我，我都唔知自己做過乜…公司給予我這麼多支持去拍一部戲，拍完部戲，為了電影出世，我都應該做返一些事情。」

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說到底，導演都是為了電影好，談到《拆彈專家2》票房理想，會否再開第三集，他就話視乎有否好劇本，但不會以炸毀哪些地標為賣點：「再拍就不應該以規模出發，無止境規模擴大就會一鑊爆煲」。他說拍了這麼多年戲，再大場面都能夠處理，難在如何將這些場面變成合理的故事：「如何剪輯成一場戲，這場戲好看與乎，能否帶出訊息，甚至是帶出什麼訊息，再去連成一部電影，這部電影的觀感如何，這樣才困難」。