主演林家棟電影《智齒》入圍柏林影展　盼飛當地觀摩與影迷會⾯

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-11 23:15

第71屆柏林影展於近⽇公布入圍名單，由太陽娛樂⽂化、博納影業集團及⽿東⽂化（北京）聯合出品，葉偉信、⿈柏⾼監製，鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之、廖⼦妤及陳漢娜主演的電影《智齒》入圍全球三⼤影展之⼀的柏林影展的「特別放映」（Berlinale Special）單元，《智齒》亦是今年唯⼀⼀套入圍該單元的華語電影。

《智齒》改編⾃內地知名犯罪⼼理⼩說作家雷⽶的同名⼩說，故事講述從學堂畢業的任凱（李淳 飾），因⼀宗連環兇殺案，與剛復職的斬哥（林家棟 飾）開始搭檔關係。案⼦破不了，反倒引發連串事故。斬哥重遇殺妻兒的街童王桃（劉雅瑟 飾），被激發的恨意⼀發不可收拾；任凱⼤意失槍，誤被兇⼿所獲。兇⼿潛伏在城市之中，危機逐步逼近。

為了突破⼈性⿊暗⾯至極緻的境界，《智齒》的劇組⼈員每⽇均利⽤⼤量垃圾進⾏拍攝以營造地獄感，鄭保瑞亦特意將整齣電影以全⿊⽩呈現在⼤銀幕之上，他解釋道：「⿊⽩，係我哋創作呢部電影幾年裡⾯，搵到比較適合呈現呢部電影嘅⽅法，⽽電影中嘅髒亂，亦係⾃⼰當初對⾹港嘅⼀些印象，亦都切合原著⼩說所描述⼀個悶熱潮濕同混亂嘅南⽅都市。」隨著入圍柏林影展，《智齒》的海報亦⾸度曝光，可⾒兩女雙⼿被綑綁著，並躺臥在凌亂的垃圾堆中，教⼈不寒⽽慄。

身為主角的林家棟，今次是繼電影《樹⼤招風》後再次入圍柏林影展，他興奮表⽰：「導演同我講解《智齒》嘅時候，佢強調對我嚟講係⼀個極⼤嘅挑戰，除咗有多場戲要埋身⾁搏，仲要打女⼈，兼要⼤家都無替身！！我就知道呢部戲要非接不可。今次能夠入圍柏林影展，對台前幕後係⼀個好⼤嘅⿎勵，亦係對導演嘅肯定，雖然今年影展改喺線上舉⾏，希望無損觀眾對《智齒》嘅熱愛，我哋期待疫情過後，有機會到當地觀摩、交流兼同影迷會⾯，祝⼤家新年快樂，身體健康。」