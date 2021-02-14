《向西聞記》Dee@Error串爆跳舞群組　Tiger@Mirror再展拉丁舞技

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-14 16:00

hmvod賀歲片《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了》，於大年初一（2月12日）準時上架，當晚男女主角何啟華（Dee@Error）及盧覓雪更開Live分享拍攝趣事。今次故事其實是借跳舞群組事件發揮，引發出一個賺人熱淚的「奮鬥」故事。

阿Dee與雪雪的關係，由金錢關係變成心靈交流。（《向西聞記》劇照）

影片全長45分鐘，延續了《向西聞記》特色，全場粗口盡情講，睇落有另一種爽，而且起初已笑料不斷，既揶揄跳舞群組的太太們，又講到疫情下連黑社會都冇得撈，絕無冷場。直到雪雪出場，便漸入正場。起初見雪雪有份演，都以為是一貫地以取笑她身形作笑點，事實上雪雪跟阿Dee在戲中，除了是舞者與客人關係，某程度上更是互相的心靈導師，一個慰解對方的寂寥，一個重燃自己不再只為錢看，嘗試在新地方展開新生活，尋覓另一個自己。

阿Dee跳舞出身，這種舞難唔到佢。（《向西聞記》劇照）

至於另一主角Tiger@Mirror，在參選《全民造星》時，已經以拉丁舞技為賣點，當時已贏得不少掌聲，但入行後又甚少再看到他的演出，直至今次終於可再鏡頭前一展所長，而畫面所見，他與一位阿太起舞時，更成功令對方「變靚咗」，相當搞笑。

Tiger在戲中重施舞技，值得欣賞。(《向西聞記》劇照)

講返幾位演員，現實中幾位都有不同新年願望，Dee指去年大家都受疫情之苦，「最希望大家好好保護自己先，保護自己即係保護緊人哋，大家快快遠離疫症，再重振我哋香港人嗰種熱鬧氣氛。」雪雪表示，香港地運屬牛，今年踏入香港回歸24年，即係本命年，「本命年係主變，咩都有變化，變化係有好同壞，過去兩年已經好痛苦，希望本命年係向好方面轉，希望國泰民安，家家平安。」至於Tiger都希望疫情快啲過去，大家正常生活，開開心心。