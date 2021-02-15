周杰倫《不能說的秘密》翻拍韓版　EXO成員D.O.擔正飾演葉湘倫

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-15 12:12

周杰倫自編自導自演電影《不能說的秘密》2007年上映。（《不能說的秘密》劇照）

+ 11 + 11 + 11

周杰倫自編自導自演電影《不能說的秘密》，2007年上映後被奉為經典，2016年曾被百老匯改編為全新同名舞台音樂劇，據韓媒報導，韓國方面正式確認今年內將會翻拍成電影，更搵嚟EXO成員D.O.都敬秀飾演男主角葉湘倫﹗

韓媒報導，正式確認今年內將會翻拍電影《不能說的秘密》，更搵嚟EXO成員D.O.都敬秀飾演男主角葉湘倫。（網上圖片）

早在2017年，已傳出韓國有意翻拍嘅消息，呢套戲講述琴技了得嘅葉湘倫，因緣際會遇見穿越時空嘅女主角路小雨，並譜出一段浪漫又悲傷嘅愛情故事。D.O.都敬秀將在片中飾演周杰倫擔任的男主角葉湘倫，女主角暫未確定，將通過試鏡選拔。D.O. 過往於《與神同行》、《勁舞Dancing癲》（Swing Kids）等表現亮眼，2017年更憑《哥哥》，勇奪第38屆青龍電影獎最佳新人男演員，一鳴驚人，演技備受肯定。

都敬秀（D.O.）為韓國男團EXO成員，參演不少戲劇作品，演技備受肯定。（Facebook@weareoneEXO）

+ 13 + 13 + 13

電影將於今年下半年開機拍攝，由曾為許秦豪電影《幸福》和《外出》以及電視劇《假裝熱情》擔任編劇嘅徐由敏執導。