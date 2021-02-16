《不能說的秘密》3大製作秘聞　傳導演非周杰倫桂綸鎂親證冇可能

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-16 08:30

2007年上映的電影《不能說的秘密》，由周杰倫主演兼執導，桂綸鎂、黃秋生、曾愷玹主演，一直被奉為周董的經典電影，人氣跟《頭文字D》不相伯仲。日前韓媒報道，確認今年內會將電影翻拍成韓版，更找來EXO成員D.O.都敬秀飾演男主角葉湘倫﹗接周董棒。

電影當年都大受歡迎，而背後製作都有好多秘密在這數年間逐一解封，例如周董點樣親自叫杜綸鎂上自己屋企聽故仔，又親手撕爛老闆為劇本給予的意見，相當有趣。

2007年的周杰倫，扮起高中生來沒違和感。(《不能說的秘密》劇照)

韓媒報道，正式確認今年內將會翻拍電影《不能說的秘密》，更搵嚟EXO成員D.O.都敬秀飾演男主角葉湘倫。（網上圖片）

杜綸鎂被周董邀上屋企

早前桂綸鎂重提被周杰倫發掘，飾演路小雨一角的過程，那份震驚的感覺至今難忘。「當時接到電話，是他的助理打給我：『周杰倫要跟妳說話！』」轉過頭，聽筒便傳來周杰倫的聲音，由於自己從小就聽對方的歌，那把聲音不可能是假，於是這位小粉絲在毫無準備下跟偶像對話起來。桂綸鎂透露當時整個人被嚇呆了，更令他呆了是周杰倫在電話直接跟她說︰「想講故事你聽，來我的家」收到偶像突如其來的邀約，實在心如鹿撞。最終述順利合作，一起拍出這部經典。

桂綸鎂的氣質，在戲中表露無遺。(《不能說的秘密》劇照)

有傳並非周董執導

電影大熱，至於電影上映後，有不少傳聞指周杰倫不是真的導演，而是由電影副導演操刀，對於這質疑小鎂覺得絕不公平，更指周董是切切實實有才華的導演。她更力證周董與現場跟攝影師李屏賓互有溝通，在現場控制拍攝，拍完戲又急回去做後期音樂，對整部戲相當有熱情。「他可以不睡覺，但一定要把事情做好。」小鎂說。

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尊重編劇撕爛老闆意見

周杰倫身為創作人，同樣對創作人也十分尊重。《香港01》早前訪問《不能說的秘密》編劇杜緻朗時，她會跟大家分享一宗趣事。「當時我的劇本第一稿已經完成，給老闆過目後他集合了公司員工的一些意見交給我，想請我帶給周董跟他一起研究。於是我把這份意見轉交給周董，當時我還未開口表達我的想法時，就看著周董爽快地把這份意見直接撕掉！然後他跟我說︰『這個第一稿已經是我要的東西，完全乎合我的想像，已經知道怎樣拍，意見不用看了，拿這稿去拍就可以了。』杜緻朗形容這一下，真的型到未見過！足見他對自己作品的自信。