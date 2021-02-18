逃獄兄弟｜盤點7種港產片逃獄方程式　周星馳樊少皇用同一招？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-18 12:00

日前食物及衞生局局長陳肇始表示，將於年初七起（18日）有條件地放寬社交距離措施，以及解封部份早前勒令關閉的處所，當中包括戲院，一連8套「賀歲檔」電影終於可以面世。而由譚耀文、張繼聰、柏天男以及張建聲主演的《逃獄兄弟》亦會於初七當日開優先場，2月25日正式上映。

先睇睇《逃獄兄弟》精彩劇照：

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《逃獄兄弟》的故事主要是講述譚耀文、張繼聰、柏天男以及張建聲如何避開鄧獄長（黃德斌飾）的嚴密監管，繼而聯手逃獄！到底四人如何逃脫，就要待觀眾自己入場探索。其實過往的港產片中亦不乏逃獄的戲碼，當中以樊少皇在《力王》（1991）中一拳打爆監獄高牆最為震撼。不過類似的場面，卻又在《九品芝麻官之白面包青天》（1994）年重現，李健仁一招「無敵撞穿牆」同樣是破牆助周星馳逃獄！不過最有策略的都要算上《至尊三十六計之偷天換日》中的劉德華！

點擊重溫7種港產片的逃獄方式：

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