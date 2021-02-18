《狂舞派3》蔡瀚億期待與影迷重聚　寄語觀眾：活在當下！

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-18 18:45

高先戲院今日舉行開幕典禮，而由黃修平執導的《狂舞派3》成為戲院的開幕電影。電影一眾台前幕後，如導演黃修平、監製陳心遙、演員蔡瀚億、楊樂文及劉敬雯等人，都有出席活動。唯一可惜的是《狂舞派3》的女主角顏卓靈身在外地，未能現身。

《狂舞派3》獲選為高先戲院的開幕電影，導演黃修平與一眾演員現身造勢。（陳順禎 攝）

除了《狂舞派3》外，蔡瀚億還有其他電影準備上映。問及他往後的日子會否比較忙碌時，他笑稱：「其實都不知道甚麼叫忙，這一年都休息好耐。」他續表示非常感恩，皆因疫情下有主持工作。然而如今戲院重開，有多部電影準備上映，其中包埋由他與顏卓靈主演的《狂舞派3》。他說：「不是用忙碌來形容，而是希望有更多機會與觀眾交流。」而他也認為這是他選擇演電影的原因，而他初步構想是希望能與觀眾在網上交流分享。

蔡瀚億今日出席高先戲院開幕活動。（陳順禎 攝）

《狂舞派》相隔近8年後推出續集《狂舞派3》，他認為這不只電影這麼簡單，而是好像記錄了他每一個階段：「第一集的時候正是我剛進入電影圈，所以好多事都未清楚，需要時間去摸索。在這8年間，《狂舞派》團隊一直維持見面，所以建立關係，可以一齊創作。」他又謂其實觀眾都一樣，經歷了8年，大家都成長了，所以很想與觀眾交流。

蔡瀚億（左）表示非常期待再與影迷重聚，身旁為拍檔Lokman。（陳順禎 攝）

至於套用首集金句，問他「如果為了電影，你可以去到幾盡」，他表示可以選用第一集顏卓靈角色的台白：「當你起身、食飯都想著電影、甚至發夢的時候都會想著電影。」

《狂舞派3》今日正式上映。（陳順禎 攝）

最後，鑑於疫情反覆，問到他會否擔心戲院需要再度關閉，他認為無得擔心：「可以讓觀眾重新入戲院，我覺得要珍惜。活在當下看似老生常談，但真的不知道下一秒會發生甚麼事。」他坦言好期待與觀眾見面，並希望與觀眾再聚時可以忍住淚水。至於謝票方面，他指有待安排：「需要在安全的環境下進行」。