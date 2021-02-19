【拆彈專家2】盤點劉德華歷年反派角色　有一次威到攞金像獎

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-19 08:30

戲院今日（18日）重開，邱禮濤執導、劉德華與劉青雲主演的《拆彈專家2》亦終於上映，戲中華仔飾演的「潘乘風」，由拆彈專家變成頭號嫌疑犯，是個邪中帶正的反派角色。華仔從影近40年，演過170部電影中，奸角所佔只有寥寥數次，以下為大家盤點其歷年的反派角色，其中一次仲奸到攞獎！

華仔在《拆彈專家2》的角色邪中帶正。（劇照）

華仔早前接受《香港01》訪問形容在《拆彈專家2》的角色是「行為很壞，但意念不算太壞」，另外又提到從影多年未演過大奸大惡的角色：「我也在等一個真真正正，完全是反派的角色」，以下由華仔演繹的反派，哪一位最令你咬牙切齒？

華仔在《暗戰》由頭帶到落尾，仲扮埋女人，絕對是攞獎格。（劇照）

1999年《暗戰》

影迷普遍認為《暗戰》是華仔首次挑戰反派的作品，他飾演的「張華」是個悍匪，將劉青雲扮演的談判專家耍得團團轉，他看似無惡不作，但原來背後另有內情，角色亦正亦邪，如此複雜人設根本就是「攞獎格」，而華仔亦憑它首次奪得香港電影金像獎影帝。

重溫《暗戰》經典天台戲

+ 2 + 2 + 2

《決戰紫禁之巔》嘅華仔實在太有型。（劇照）

2000年《決戰紫禁之巔》

戲中華仔飾演「劍聖」葉孤城，是武林高手兼平南王的私生子，他一手策劃在元宵節月圓之夜，跟「劍神」西門吹雪在紫禁城之巔進行世紀比武，但實情是意圖謀朝散位，最後被張家輝飾演的大內密探龍龍九識破陰謀，更死於西門吹雪劍下。雖然葉孤城是反派角色，但造型是眾多角色中最霸氣有型，而且戲份比西門吹雪還多，如此型仔的葉孤城，豈會乞觀眾憎呢？

《無間道》中華仔的角色佔戲比偉仔更重，角色十分複雜。（劇照）

2002年《無間道》

眾多華仔演繹過的反派之中，「劉建明」一角的人設最複雜，難度亦最高，他本身是黑幫大哥曾志偉派去投考警隊的古惑仔，後來在警隊內扶搖直上，跟警方臥底梁朝偉是宿敵，他欲從良全心全意當警察，為了擺脫黑社會背景而殺死曾志偉。

華仔在《無間道》跟梁朝偉演技大鬥法，雙雙提名《第22屆香港電影金像獎》最佳男主角，最終由偉仔勝出。不過「劉建明」已成為港產片的一個Icon，華仔將這個邪中帶正的角色完美發揮。

《門徒》食魚子醬一幕又係經典。（電影截圖）

2007年《門徒》

雖然《門徒》的男主角是吳彥祖，又有扮醜演出的古天樂，但華仔將毒梟「昆哥」一角發揮得淋漓盡致，性格自負、殘忍又心恨手辣，其中一段跟吳彥祖討論吸毒對話，完美演繹出「人無恥、便無敵」的態度，令人恨得牙癢癢。

如此精湛的演出，為華仔帶來《第27屆香港電影金像獎》最佳男配角，這是他唯一一次提名及獲得金像獎男配角。雖然是奸角，但角色設定愛護家人，對兄弟有情有義，未至於十惡不赦，觀眾亦對他又愛又恨。