【狂舞派3】盤點港產舞蹈電影　郭富城掀Para Para熱潮

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-22 19:03

2013年上映的《狂舞派》曾掀起一股街舞熱潮，而續集《狂舞派3》相隔8年後終於在今年面世，一眾班底回歸再次上演熱血舞蹈故事。過去以舞蹈為主題的港產電影並不多，應該五隻手指數得晒，以下盤點的本土舞蹈電影，大家又睇過幾多部？

甄子丹在《情逢敵手》中大跳霹靂舞。（電影截圖）

1985年《情逢敵手》

80年代初，還在美國定居的甄子丹獲袁和平賞識加入影圈，後來一躍成為男主角，《情逢敵手》是他主演的第二部電影，破格地加入霹靂舞元素，見年輕青澀的「宇宙最強」大跳霹靂舞實在爆趣！

見圖有聲「乖乖隆地冬」。（劇照）

2001年《芭拉芭拉櫻之花》

踏入21世紀，日本Para Para舞蹈在香港盛行，片商亦趁機推出相關主題電影《芭拉芭拉櫻之花》，找來「舞王」郭富城與張栢芝主演，同名主題曲更唱到街知巷聞，個個都識唱「乖乖隆地冬」。

《愛君如夢》是華仔跟梅姐最後一次合作。（劇照）

2001年《愛君如夢》

劉德華旗下天幕製作有限公司的最後一部電影，亦是他跟梅艷芳最後一次在金銀幕上合作，戲中華仔是個社交舞導師，與梅姐大騷舞技，現在重看兩人翩翩起舞的樣子，實在有點唏噓。

+ 3 + 3 + 3

當年華仔力捧「契女」鄧肇欣。（劇照）

2003年《給他們一個機會》

劉德華投資的實驗性電影，起用旗下大量新人，包括「契女」鄧肇欣及現已加入TVB的張穎康，電影講述一班熱愛街舞的青年，在導師許志安協助下，拼命登上藝術節的舞台，整體感覺跟《狂舞派》有幾分相似。

星爺為捧張雨綺而開拍《跳出去》，可惜口碑不佳。（劇照）

2009年《跳出去》

當年周星馳因為《長江7號》發掘了張雨綺，之後就開拍這部以舞蹈為主題的《跳出去》力捧她，更找來馮德倫執導、吳彥祖參演陪襯，可惜電影口碑不佳令票房仆直。