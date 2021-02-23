開拍Robbie Williams自傳電影　《大娛樂家》名導操刀

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-23 16:45

英國男歌手Robbie Williams，曾創下多個銷量紀錄。近年深居的他，最近有消息指他將會有傳記電影，而導演更是找來歌舞片《大娛樂家》（The Greatest Showman）導演Michael Gracey執導。

電影以Robbie Williams名曲《Better Man》取名。（IG圖片）

這套Robbie Williams傳記電影，暫以其經典名曲《Better Man》為名，曾被稱為「壞孩子」的他，今次導演就會從作品了解他內在的「惡魔」。據導演講，該傳奇將會以奇幻手法拍攝，目的是要呈現那份殘酷現實。雖然未知Robbie Williams會親自演出還是另覓人選飾演。

收錄在《Sing When You're Winning》的《Better Man》，成為Robbie Williams的名曲。（網上圖片）

Robbie Williams曾是英國當紅歌手，在當地的唱片銷售量曾創下多個紀錄。至今已坐擁全球超過5,500萬的專輯銷量。他又於2006年全球巡迴演唱會時，以單日賣出160萬張門票的成績，曾記入健力士世界紀錄大全。