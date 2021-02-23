《一秒拳王》參展芝加哥《亞洲躍動電影節》　落實３月正式上畫

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-23 18:15

原定上年12月上畫的香港電影《一秒拳王》，受第四波疫情影響一度延期，今日電影公司終於落實映期為3月11日同大家見面，而電影早前更獲邀參展今屆美國芝加哥「亞洲躍動電影節」，正式衝出香港。

《一秒拳王》上年12月優先場大獲好評，但未能連隨上畫。（《一秒拳王》劇照）

《一秒拳王》於去年12月戲院關門前，上映過優先場，最後一晚更獲全院爆滿，令人萬分期待。不過同一時間第四波疫情殺到，令電影要急急抽起，未能一鼓作氣上畫見大家。直至戲院獲重開，電影公司不停收到查詢，想知幾時會正式上畫。今日，電影公司終於落實《一秒拳王》正式定於3月11日全港公映，並發放最新一款海報，只見Endy手握拳套，預備上擂台一戰，就如電影《一秒拳王》，已預備好與全港觀眾見面！

周國賢︰「辛苦大家等咗咁耐！我自己亦都等咗好耐！」（《一秒拳王》劇照）

Endy對於《一秒拳王》終於能夠在戲院公映表示興奮：「新年快樂！辛苦大家等咗咁耐！我自己亦都等咗好耐！希望大家終於可以感受到我哋團隊辛苦製作出嚟嘅成果！無論點都好，都要注意身體健康！加油！」導演趙善恆對於《一秒拳王》終於能於戲院與觀眾見面，非常感恩：「幾經波折，《一秒拳王》終於可以在戲院上映與大家見面。無論在多艱難及痛苦的情況下，我都依然相信每一個人都擁有改變將來的一秒能力，《一秒拳王》需要大家的支持，希望大家會入場欣賞這部充滿誠意的香港電影！」

全新電影海報。（《一秒拳王》海報）

除了公映日期確定外，電影更首次衝出香港打入北美！《一秒拳王》獲今屆美國芝加哥「亞洲躍動電影節」的邀請參展！導演趙善恆收到消息後非常高興：「當然非常開心！這是《一秒拳王》第一個衝出亞洲獲邀入選的電影節，亦希望美國的朋友會喜歡這部電影。再次感謝台前幕後的工作人員及一眾演員，大家都是用盡200%的努力去完成這部戲。希望大家欣賞《一秒拳王》之餘，亦感受到這部電影帶給大家的力量！」