【票房綜合指數】戲院重開總結首4日成績　《狂舞派3》直上200萬

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-23 21:32

第四波疫情放緩，戲院趕及初七（18/2）重開，吸到賀歲檔尾水。在觀眾報復式入場下，雖然戲院有入座率限制，但成績依然理想。以8套主力賀歲片頭4日成績計，《拆彈專家》票房大收639萬排第一，仲贏埋荷里活大製作《神奇女俠1984》一條街，不過《狂舞派3》正後來居上，後勁不容忽視。

本定上年12月24日上映的《拆彈專家2》，最後成了賀歲片。今次更加上劉青雲，事隔18年再與華仔合作。（《拆彈專家2》劇照）

綜觀戲院重開首四日票房，《拆彈專家2》連續四日佔據票房冠軍，首日（星期四）就大收$113萬，踏入周末（20/2），單日票房更升到$196萬，氣勢更延續到星期日，總結首4日票房就大收$639萬，以戲院限座情況下，成績算是相當不錯。

神奇女俠是DC漫畫電影中，大受歡迎的角色。(《神奇女俠1984》劇照)

第二位是《神奇女俠1984》，這部超級英雄電影同樣令人期待，由於外國的HBO Max經已同步上架，不少影評早已湧現，在評論好淡爭持下，首日開出$81萬居第二，而周末亦成功過百萬，結果首4日收$395萬，比《拆2》有段距離。反觀跟排第三，Pixar的《靈魂奇遇記》就有得坐季望亞，暫時累計$307萬。

以人生目標為課題的《靈魂奇遇記》，為動畫開出更遼闊的視野。 (《靈魂奇遇記》劇照)

至於打住本土電影旗號的《狂舞派3》，雖然暫時排第四，不過單日票房的跳升指數相當勁，由首日的$31萬，到星期六即跳升到$61萬，接近1倍，4日累計$198萬，韌力十足。

《狂舞派2》在《狂舞派3》中上映。（劇照）

值得留意，《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在封院前已經大收近$3,000萬，然後重開之日繼續登場，意想不到熱情未有減退，單日亦收到$21至30萬，4日以來又成功進帳$100萬，累計$3,016萬，如果以累計算，《鬼滅》就可以稱霸賀歲片票房。