41歲Kate Hudson平頭裝造型好清新　新戲以純熟歌唱技驚艷觀眾

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-24 16:00

第78屆金球獎早前公布了入圍名單，由澳洲唱作天后Sia首次自編自導的電影《幸福剛剛好》（MUSIC）共獲得最佳音樂及喜劇類影片、最佳音樂及喜劇類女主角兩項提名。電影日前於美國上映後大獲好評，更令女主角Kate Hudson在戲中的平頭裝造型再次成為網民熱話。

現年41歲的Kate Hudson一向以荷里活甜姐兒造型示人，今次為電影剪掉一頭長髮，以Skinhead亮相出奇地匹配，加上她在戲中有大量唱歌部分，絕對令人眼前一亮。對此，Kate接受訪問時直言，成為歌手是自己一直沒有放棄的夢想，只是在20歲那年獲得金球獎最佳女配角的肯定，從而踏上演員之路。

+ 5 + 5 + 5

談到Kate在戲中的Skinhead造型，Sia坦言頭髮是女人身體很重要的一部分，今次為了突顯角色的叛逆，Kate都同意將頭髮剪掉，並笑言這個造型讓自己認不出自己，但很快便投入到角色當中。

+ 6 + 6 + 6

電影主要講述主角Zu（Kate Hudson飾）剛從戒毒所出來，突然得悉自己變成同母異父、患有自閉症妹妹Music（Maddie Ziegler飾）的監護人。Zu勉勉強強地擔起這個責任，並在鄰居Ebo（Leslie Odom Jr.飾）的協助下一起照顧妹妹，在過程中讓Zu改變自己及對世界的看法，重新找回久違愛的感覺。