彼思7月重頭作《盛夏友晴天》　《玩轉極樂園》班底拍出人獸共融

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-26 15:30

迪士尼與彼思為大家帶來《靈魂奇遇記》後，同一班㡳將會約定大家暑假再聚。新作《盛夏友晴天》（Luca）今日釋出全新預告，以意大利海邊小鎮做背景，配上意式風情音樂，一場充滿陽光和笑聲的盛夏狂想曲，陪大家放暑假。

意大利小鎮風情，多一份寫意。（《盛夏友晴天》劇照）

故事講述一個難忘的夏天，兩個對人類世界充滿好奇的小海獸，決定上岸變成人類外表，在美麗的意大利臨海小鎮展開一段刺激搞笑的追夢歷險。偏偏這個小鎮是以捕捉海獸馳名，二人要在興奮背後，隱藏著他們身份的祕密，小心翼翼不能碰水，否則一秒打回原形，陷入危險境地。不過以迪士尼風格來看，相信最後會帶出人獸共融的和諧世界。

動畫中出現的所有景致，都有根有據。(《盛夏友晴天》劇照)

導演透露，今次創作是童年受日本動畫大師宮畸駿影響，令人會心微笑。(《盛夏友晴天》劇照)

《盛夏友晴天》由彼思短片《月亮》（La Luna）金像提名導演恩里科卡薩羅薩（Enrico Casarosa）的自身經歷所啟發，恩里科在意大利熱那亞（Geona）成長，童年深受日本動畫大師宮畸駿影響，令他的作品不僅充滿歐洲風情，更擁有令人會心微笑的奇妙想像力。非常陽光的異國風情畫面，配合熱情的意大利音樂，好讓觀眾享受電影同時也仿如去了歐洲渡假。

（《靈魂奇遇記》劇照）

至於轉戰賀歲的《靈魂奇遇記》，在全球多個國家開畫以來都創下不俗成績，在中國便躋身彼思動畫中國史上房票首三位。在台灣，更連續五周成為台灣票房冠軍，全台票房累計已經超過1億5千萬台幣。而香港開畫8日（2月18至25日）入場人次達71,779人，成為外語片入場人次 NO.1！