古惑仔主題冰室｜投資7位數重本裝修　主筆牛佬：本身得幾幅畫咋

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-27 16:30

香港經典漫畫古惑仔多次翻拍成電影，今日（27日），由牛佬（文啟明）、明哥、Ken哥有份投資的友情歲月古惑仔漫畫主題冰室正式開張，更請來有份參與演出的陳惠敏（駱駝）、盧惠光（太子）等人出席開張儀式。

攝影：葉志明

友情歲月古惑仔漫畫主題冰室，今日正式開張。（葉志明 攝）

冰室除了以漫畫風為主外，更特別開設一間VIP房，其中一間以洪興為主題，十足戲中講數場面一樣，背後一幅大牆寫有訓示，一幅紅底黑字極大個「義」字、頂上吊有數十個砂煲，就連陳惠敏、盧惠光、牛佬都讚口不絕。

古惑仔主題冰室籌備足足2年，全以漫畫風為主，沿樓梯向上行便可看到一幅又一幅的經典漫畫。（葉志明 攝）

對於今日冰室開張，牛佬表示其實籌備咗至少兩年。「疫情前已經諗緊，去到2020年7、8月正想開張就碰上疫情，又估唔到疫情維持咁耐，唯有慢慢拖住嚟準備、調整、裝修，希望做到盡善盡美、精益求精。」

點擊睇古惑仔主題冰室有咩食

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而問到點解會有開餐廳想法時，牛佬回應：「其實初初唔關我事嘅，係（拍檔）倫裕國周圍食嘢，認識到啲食肆朋友，大家講開不如開返間古惑仔餐廳，用古惑仔個名去做，但最初好簡單只係擺幾幅畫，傾下傾下加上疫情拖住，變咗愈做愈大，先做到而家咁仔細。」另外問到今次投資了多少錢？有冇諗過翻本問題，牛佬表示：「呢個係商業秘密嚟，不過真係過7位數。冇特別諗過翻本問題，但覺得應該會好旺，我諗半年內應該可以（翻本）。」

一上樓梯左手邊已有打卡牆，由陳浩南（鄭伊健）、山雞（陳小春）、大天二（謝天華）、大頭仔（錢嘉樂）、包皮（林曉峰）。（葉志明 攝）

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牛佬自言平時生活好忙，但好樂在其中同鍾意工作。（葉志明 攝）

古惑仔主題冰室籌備足足2年，全以漫畫風為主。（葉志明 攝）