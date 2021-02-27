古惑仔｜陳惠敏經歷肺癌兼中風　即將復出拍劇︰而家仲有打沙包

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-27 20:59

友情歲月古惑仔主題冰室今午（27日）開張，現年77歲的陳惠敏都有份出席開張儀式，及後都有接受傳媒訪問，提及患上肺癌和中風後的生活。

陳惠敏對於古惑仔主題冰室有很深感受，他先講到：「好似返返去30年前拍《古惑仔》時代咁，覺得個主題非常之好，班老細能夠諗到可以開餐廳真係好叻。（係咪邀請你就即刻應承？）係呀！因為我拍開《古惑仔》，大家都係好朋友，而且身體又好返好多，都8、9成喇。」

陳惠敏自言一早知有呢個計劃，不過要忍口唔可以講。（葉志明 攝）

問到身體康復後有何計劃，他講到：「其實大陸都有好多戲搵我拍，都要醫生睇吓自己狀況。不過今年會返亞視拍類似《古惑仔》嘅劇，因為佢哋想拍返啲劇。」其後問到有冇特別注意飲食方面，他直言：「因為我睇嘅係西醫又唔使特別戒口，反而佢有叫我食多啲，吸收多啲營養。之前半邊身中風，依家好返都有做運動、行山、打沙包，細細力都要打下。」

陳惠敏出席開張儀式，亦參與剪綵。(葉志明 攝)

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提到陳惠敏1983年，遠赴日本打擂台，以35秒極速擊敗日本拳手森崎豪，他笑言：「以前後生嘛，而家個個後生都勁㗎啦！其實我嗰時練好多種拳，最重要係西洋拳、自由搏擊，嗰個年代嘅水準冇而家咁高，而家我去打可能唔得㗎啦，冇可能咁快就打低人，嗰時我出拳係比較重、快，好似李小龍話齋『中西合璧』。」

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另外陳惠敏都有講到，得閒都會嚟冰室食飯，他笑言：「呢度我地頭嚟㗎嘛！都要讚下個設計師，整到咁靚，一定會有好多年輕古惑仔嚟幫襯！」及後陳惠敏更笑言：「我係正式古惑仔，唔係拍戲嗰啲古惑仔。」