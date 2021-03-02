狂舞派3影評｜熱血過後有艇搭　拍出年輕人經歷了怎麼樣的8年

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-02 08:30

上星期蕭若元跟游學修，就「香港電影已死」展開討論，雖然這題目已討論過多次，但由於二人正正是代表兩個世代，從而掀起一場世代之辯，令不少人都湊湊熱鬧，留言發表兩句。

一句「為咗跳舞，你可以去到幾盡？」，令8年前的電影《狂舞派》掀起話題，更奇蹟地票房大收。當中的熱血情感更令電影榮升為追夢代言人，輾轉成為本土電影一個轉捩點。而這股熱血又能否延續到今天？

蕭若元為香港電影重生的機會，定下一個0字。（影片截圖）

據蕭若元所講，香港電影重返盛世的機會，等於明天就有殞石撞地球一樣，不是冇機會但近乎零。事實上，8年前《狂舞派》上畫時，正值合拍片當道，港產片在狹縫中生存，而當日就是本住回本機會是零的心態上畫，結果靠一股熱血和熱誠成功打動觀眾，在沒有蕭若元所講的第二個周潤發、第二個周星馳的卡士下，大收$1,300萬。雖然算不上為香港電影帶來一個盛世，但至少帶來希望，為本土電影站穩第一步。

人氣童星劉小華（劉皓嵐）加入《狂舞派3》。(劉皓嵐IG）

8年過去，電影來個續集，人會進步時代亦在變，繼續販賣熱情已經太廉價，所以導演黃修平來到續集將調子一轉，把故事轉成社會議題向，向地產霸權說不，向年輕人說撐。而且用上偽紀錄片手法將故事拍得更寫實，令觀眾跟演員產生一個疑幻似真的關係。比起上集，故事層面更豐富，不再單單地跳舞追夢，大家都要覺醒過來，認真面對殘酷現實。

８年前，電影單憑一股熱血撐住上，創下$1300票房。（《狂舞派》劇照）

這似乎是跟一眾年輕人，在這8年間一同經歷一同成長，戲中BabyJohn就完美展現追夢不再是講熱血便行，要講手段、講平衡、講走位，還有堅持，這個同步成長的氛圍，令電影多份歷練，令觀眾多份感慨。不過故事都有個弱點，就是支線太多，每個人物都有故事，但分野又未夠深刻，然後再加插到美國拍下Hip Hop文化教學，突然將整part變成一條教學短片，是有心但的確會消磨了觀眾的耐性。

最後想提一點，故事有趣在將第一集的時空跟現實社會扣上，令戲中產生了《狂舞派2》的平行時空，之所以續集是叫《狂舞派3》，這設計極有特色。不過身邊已經不是第一次聽到有人問︰「我冇睇2，唔睇3啦！」似乎這個戲名的確要承擔部分風險。