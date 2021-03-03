容祖兒看《你好，李煥英》淚流不止　哭腔談觀後感：媽媽了不起

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-03 12:45

內地電影《你好，李煥英》（Hi，Mom）自大年初一（12/2）上映以來掀起全民熱潮，故事源於喜劇女星賈玲的親身經歷，由她自編自導自演，講述剛考上大學的賈曉玲（賈玲 飾）意外穿越回80年代，與年輕時代的媽媽李煥英（張小斐 飾）相遇，二人形影不離，宛如閨蜜的歡樂故事。

電影《你好，李煥英》充滿溫情。（微博@張小斐0110）

昨晚（2日），容祖兒（Joey）在微博曬出於戲院觀看《你好，李煥英》的Vlog，在電影結束後，祖兒難忍淚流，第一個感受就是「想媽媽」，她眼紅紅、帶著哭腔說：「好在我有讓我媽媽開心，我在想，就算是我不是現在的我，我都可以讓她開心。」祖兒一邊流淚一邊續指道，每個媽媽本來都是別人的女兒，但是有了自己的女兒之後，她是怎麼學做一個媽媽，都是她自己不停學習，非常了不起，太好哭了。

祖兒情緒久久不能平靜。（視頻截圖）

由於電影是講母女之間的情感，最易觸動大眾內心最柔軟的部分，因此很多進入戲院觀看的觀眾都是笑著笑著就哭了，而「李煥英」其實也是現實生活中無數媽媽的縮影，平凡且偉大，給予子女溫暖與力量。事後，祖兒在微博寫下觀後感，表示在看電影的時候非常感同身受：「雖然說我是單親家庭，但是媽媽給了我不止雙倍的愛和安全感，讓我在成長中不比別的小孩少愛。在我心裡，媽媽是最最最偉大的女性角色，因為她也曾是別人的女兒，成為自己孩子的媽媽後，她要從頭開始學去做一個媽媽，這個過程有多難，只有媽媽知道。」

祖兒看完後仍然淚流不止。（微博截圖）

就如導演賈玲在訪問中講到的一樣，電影名叫作《你好，李煥英》，而英文名是「Hi，Mom」，因為「媽媽不僅僅是媽媽，她也是她自己。」

賈玲媽媽因意外逝世，她曾透露媽媽從未看過自己的表演，早在2016年曾創作小品《你好，李煥英》，電影也是由該小品改編。（視頻截圖）