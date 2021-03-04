周迅陳坤《侍神令》農曆新年票房差　至今僅收3億港元隨時蝕6億

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-04 02:04

今年內地農曆新年電影票房相當不俗，單計2月的總票房高達111.64億元人民幣（約134億港元），打破中國市場及全球單一市場的單月票房紀錄，但原來其中有不少紅星主演電影卻票房慘淡。

電影《侍神令》宣傳海報。（微博）

票房至少21億港元才能收回成本

據悉，由內地紅星周迅與陳坤周迅與陳坤主演的《侍神令》投資額約6億人民幣（約7億港元），據內地影院分成標準，一般片商只可收取票房收入的三分之一，所以《侍神令》需達18億人民幣（約21.5億港元）才能收回成本，惟該片至今只錄得約2.6億人民幣（約3.1億港元）票房，投資方暫只能收回一億港元，扣除成本即倒蝕6億港元。

周迅。（微博@i周迅）

外界形容該片是周迅及陳坤入行至今，令投資者蝕得最入肉的作品。有網民認為是早前捲入負面新聞的「渣男」屈楚蕭令票房直插谷底之故。反觀同期對手賈玲自編自導自演的《你好，李煥英》卻在內地狂收逾49億人民幣（約59億港元）。

《刺殺小說家》由楊冪、雷佳音主演，講述關甯（雷佳音 飾）為了尋找失蹤女兒的下落，接受了屠靈（楊冪 飾）委派的任務，前往刺殺小說家（董子健 飾）。未曾想到的是，小說家筆下的世界，正在影響著現實世界眾人的命運，奇幻與現實的故事交錯展開，最終又會怎樣呢？（官方圖片）

另外，楊冪主演的《刺殺小說家》票房同樣差，由2月上映至今，只錄得9億人民幣（約11億港元）票房。

即看周迅靚相：