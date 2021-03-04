杜緻朗誕下8磅B女　周顯揚戥太太辛苦︰陀Ｂ後期患孕婦濕疹兼失眠

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-04 12:00

電影監製、編劇杜緻朗，日前開刀誕下第二胎女兒，母女平安，期間丈夫周顯揚導演全程陪伴在側，周導表示女兒重8磅，最緊要健康。周導更在社交平台撰文，讚揚在疫情下懷孕的太太，沒有浪費時間，依然堅持工作，除了為《真·三國無雙》完成後期工作外，更完成了新片劇本。更因身體上的毛病累及陀B最後的兩個月沒有好好睡，但期間一直沒有言苦︰「從杜緻朗身上看到的是『堅毅』二字。」

B女平安出世，重7.7磅，爸爸一直陪伴左右。（周顯揚facebook相片）

文中更表示向來熱愛工作的太太，善用疫情期間不能外出的時間，繼續努力創造，不過當太太辛苦寫完新片劇本的同一天，全身便爆出濕疹，導致陀B最後的兩個月嚴重失眠。從而感受到太太工作壓力之大，原來一直只靠意志力撐著，待完成工作後身體才作出警號。幸好，在周導悉心照顧下，緻朗調理好身體，第二胎順利出世。而周導亦作好心理準備陪緻朗一起坐月照顧左右，並為《真·三國無雙》上映計劃宣傳事宜。

榮升第二任爸爸的周導在社交媒體跟大家分享喜悅，全文如下：

//從杜緻朗身上看到的是「堅毅」二字。

高齡懷孕，因肚子太大，難以久坐，情願站立著寫作，用吊帶吊著肚子（洪金寶大哥開工用那款），再掛於牆上，也要堅持完成新片劇本「編劇」工作；

然後，就是煩到嘔茄折磨程度達十級的「監製」後期工作，24小時 on call Whatsapp Wechat email 無間斷；

最後換來是極嚴重的孕婦濕疹，在完成新劇本第二日爆發，變成一個「病人」，但又不能食藥！！只能塗少許藥膏。陀B最後兩個月不能睡。

BB陪媽媽工作了足足9個月。我實在內疚。

杜緻朗不包裝、不吹噓、不喜歡作多餘表達。最討厭訴苦，所以常投訴我向別人說她辛苦。我說，和朋友訴說一下，才能疏導。

現在只祈求她母女倆健康平安、幸福、早些康復，得到上天的眷顧。

BB 7.7磅 剖腹產，母女平安。

最難得是，分別順產及開刀，兩次我都睇足全程。今次護士話我大膽，夠膽睇晒//