蟻俠｜配角T.I及老婆涉迷姦11人　受害者：更向我提供事後避孕丸

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-04 17:30

Marvel超級英雄片《蟻俠》（Ant-Man）系列由保羅活特（Paul Rudd）、伊雲祖蓮莉莉（Evangeline Lilly）、米高潘納（Michael Pena）等人主演，目前《蟻俠3》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）定於2022年上映，不過近日有份演出前兩集的黑人饒舌歌手T.I及其老婆涉嫌性虐待，T.I已被踢出《蟻俠3》。

《蟻俠3》將於2022年上映。（《蟻俠》電影劇照）

T.I在《蟻俠》中飾演一名前竊盜團隊員，為偷車、駕車高手，負責駕車接應，在第2集中跟Luis（米高潘納 飾）一起經營安全公司。

不過近日有消息指出T.I跟他的老婆Tameka Cottle（Tiny Harris）被多達11位女性指控性虐待，當中包括：強迫餵食非法藥品、綁架、監固、恐嚇、毆打和騷擾等等。不過兩人都通過律師否認相關指控「T.I和Tameka Cottle堅決否認指控，並指出全部都是毫無根據。」

T.I（最右）在《蟻俠》中飾演一名前竊盜團隊員。（《蟻俠》電影劇照）

《蟻俠1、2》I.T有份演出：

就此，律師Tyrone A. Blackburn表示，他已代表至少8人向執法當局求助，她們均稱自己是被T.I和Tameka Cottle（Tiny Harris）以及隨行人員傷害的受害者。早在2007年，有位女性匿名稱自己被他們強餵毒品以及強奸的，當中更有位保安人員用槍指着再綁架她，帶她進入樹林後並強姦。

T.I和老婆Tameka Cottle（Tiny Harris）被指控性侵。（IMDB）

另外亦有受害者講到，在2006年的夏天，當時自己只得17歲，去了T.I.的錄音室做實習生，其後Tameka Cottle（Tiny Harris）向她提供酒精和藥物，後來在睡房中昏迷，翌日起床才發現陰道出血以及肛門不適，Tameka Cottle（Tiny Harris）的同事更有向她提供事後避孕丸。

美國饒舌歌手T.I.育有6名子女，大女迪雅赫（左）今年18歲。（Twitter圖片）

其中一位空軍退役軍人的經歷更是可怕，她自言當時在俱樂部的VIP房中，Tameka Cottle（Tiny Harris）送上了飲品，她飲了少於兩杯酒，後來就跟朋友失散沒返回房間，更在大廳的洗手間裡嘔吐。Tameka Cottle（Tiny Harris）提出幫她脫衣服並幫她和T.I沖涼，而當她發現自己在床上時，經已全身赤裸。正當她繼續感到不適嘔吐時，見T.I試圖將腳伸進她的陰道，她有反抗，不過T.I不理會仍嘲笑她嘔吐。最終醒來時，發現自己在梳化上赤裸攤着，身上只披了一條毛巾，而且下體非常疼痛，最後一名保安敲門告訴她要離開了。據知英國《The Times》已透過訪問證實當中五位受害人的身份。

《魔物獵人》I.T有份演出：