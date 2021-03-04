【忍者龜】童年版女主角大個女仙氣爆燈　顏值不輸美瑾霍絲

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-04 21:30

明珠台今晚（4日）播映2014年電影《忍者龜：變種新任務》（Teenage Mutant Ninja Turtles），這部片當年大收4億9300萬美元票房，除了幾隻忍者龜，全片最大亮點是有荷里活女神美瑾霍絲（Megan Fox）加盟。戲中飾演童年版美瑾霍絲的是童星Malina Weissman，今年18歲的她已長得亭亭玉立，顏值仲相當高不輸美瑾。

小時候的Malina Weissman長得十分可愛，難怪會當上兒童模特兒。（IG圖片）

2003出生的Malina Weissman，早在8歲時便成為兒童模特兒，曾為多個國際級品牌拍廣告，《忍者龜：變種新任務》是她的電影處女作，後來又參演了《億萬喵星人》（Nine Lives）及於劇集《女超人》（Supergirl）中飾演童年版女超人，最近期的作品是主演Netflix製作的劇集《尼蒙利斯連環不幸事件》（A Series of Unfortunate Events）。

2017年Malina Weissman擔正演出Netflix劇集《尼蒙利斯連環不幸事件》。（劇照）

雖然近兩年Malina Weissman都沒有新作，似乎要專心學業，但她的人氣沒有因此下跌，IG粉絲數接近88萬，每次Post新相都有大批粉絲爭住畀Like。越大越靚女的Malina，顏值絕對拍得住美瑾霍絲，仲多幾分仙氣，相信以後在荷里活可有一番作為。

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