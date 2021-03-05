香港國際電影節｜澤東30周年　修復版《春光乍洩》偉仔獨白被精簡

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-05 13:15

為紀念澤東電影成立三十周年，今年第45屆香港國際電影節，繼五年前「花樣的年華 澤東25」專題節目後，再度呈獻「澤東三十 念念不忘」，為影迷帶來全新修復的王家衛代表作──《墮落天使》（1995）、《春光乍洩》（1997）、《花樣年華》（2000）及《2046》（2004），而每部戲更會有少許改動，例如《春光乍洩》中，梁朝偉的對白將會精簡一點。

梁朝偉憑《春光乍洩》奪得第17屆香港電影金像獎最佳男主角。（《春光乍洩》劇照）

由香港著名導演王家衛和劉鎮偉於1991年創立的澤東電影，多年來的出品廣受稱譽，在國際影壇獲獎無數。繼2008年將《東邪西毒》（1994）重新剪輯而成《東邪西毒終極版》後，王家衛再為四部傑作煥然一新，當中不單要回復電影當年公映原貌，更利用最新科技精益求精，達致當初因技術限制而無法實現的聲畫效果，實踐王家衛的創作初衷。

可一不可再的演員陣容。（《東邪西毒》劇照）

四部修復經典包括《墮落天使》，會以CinemaScope格式放映，回復當年王家衛本想以闊銀幕變形鏡頭效果公映的初衷，突顯人心距離，展現都市中墮落凡塵的孤寂靈魂。早前該片在台灣重映時，王家衛便跟影迷透露︰「這是我最初打算發行的格式。當初剪接的時候，我們意外將電影剪輯器調成變形片，但我發現這讓電影看起來更有趣，為以超廣角鏡頭拍攝的人物，增加許多距離感，但當時以標準版拍攝的電影，無法以變形版發行，透過這次修復，我實現了當初礙於技術限制無法達成的願望。」

而去年值二十周年，以全新4K數碼修復的《花樣年華》，將畫面與混音修繕至導演心目中的最理想狀態，濃烈慾望與壓抑情感的交戰更顯深邃。《2046》重回那既熟識且陌生的情感空間，邀請觀眾重新出發，體驗耳目一新的聲色盛宴。最後的《春光乍洩》，導演會精簡了梁朝偉的獨白，而戲中極富實驗色彩的視覺風格，將會更見震撼。

王家衛會替修復版中的黎耀輝（梁朝偉 飾），精簡其獨白。(《春光乍洩》劇照)

+ 5 + 5 + 5

四部經典將在香港文化中心大劇院的大銀幕獻映，各只映一場。《花樣年華》與《春光乍洩》放映當晚更是該中心首次作4K數碼放映，讓觀眾沉醉在王家衛獨特的聲色光影中，目眩神迷。

「澤東三十 念念不忘」放映時間表

1995《墮落天使》（放映場次：4月3日晚上7時15分）

1997《春光乍洩》（放映場次：4月2日晚上10 時正）

2000《花樣年華》（放映場次：4月2日晚上7時35分）

2004《2046》（放映場次：4月3日晚上9時40分）

第45屆香港國際電影節將於2021年4月1日至12日期間，門票由3月18日起開始發售，公眾可透過網上（www.hkiff.org.hk）訂票。