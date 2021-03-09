好好拍電影影評︱文念中首執導即成佳作　細膩呈現許鞍華香港家書

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-03-09 13:55

要不是因為世紀疫情而延後上映，文念中執導的《好好拍電影》必定是2020年最出色的港產片。戲院重開，電影終於順利登上大銀幕，似乎也很大機會是2021年的冠軍之選。 去年10月底「香港國際電影節」世界首映先睹為快，完場一刻，從心深處釋放出來的感動和震撼，久久無法平復，個多月後，去到12月的第一天，即第四波疫情戲院再度關閉前夕，高先電影在香港藝術中心安排一場特別放映，於是決定再看一遍，並即場透過視像對話跟導演傾談，明白更多，感受更深，當時已決定要好好的寫一篇文章。 《好好拍電影》之所以好看、耐看，既因為被拍者許鞍華是一本充滿故事的「巨著」，以其自身成長背景與經歷，將七十年代至今，香港社會、影視行業，以至流行文化的變遷逐一細說，亦因為「阿Ann」夠坦誠，鏡頭前毫無掩飾，觀眾才能夠先了解她的作品，再認識她的性格優劣。她「瞓身」拍戲，傾盡所有能量，藉着作品言志，對這片孕育自己的彈丸之地，表達敬意和鍾愛，從不畫公仔畫出腸，透過文導熟練而細膩的剪接，呈現出一封動之以情的「香港家書」，呼應當今的艱難時勢，更具份量，首次執導，即成佳作。 撰文：游大東

文念中首次執導紀錄片《好好拍電影》，即成佳作。（《好好拍電影》劇照）

許鞍華作為被拍者，毫不掩飾自己的真誠情，包括總是煙不離手的習慣。（《好好拍電影》劇照）

許鞍華的家貓Figaro也有出鏡，令觀眾感受到電影的真摯。（《好好拍電影》劇照）

坦誠貫穿全片

拍攝期歷時三年，經剪輯後製作成長達118分鐘的《好好拍電影》，大概可以分為兩個主要部份：（1）許鞍華當初為何入行，個人風格怎樣確立、於戲行裏的起起跌跌；（2）許鞍華返回中國內地多個城市巡迴宣傳《明月幾時有》（2017）的實況，而將所有內容串連在一起的，是坦誠（Sincerity），一種放眼今天香港已所剩無幾的人性美善。

導演文念中曾經擔任《男人四十》（2002）和《桃姐》（2011）的美術指導，還有《黃金時代》（2014）的服裝造型設計，跟許鞍華合作多年後亦師亦友，當他決定拿起錄影機，拍一齣「許鞍華拍電影」的紀錄片時，他理所當然會以超越一般拍攝者和受訪者的界線，紀錄「阿Ann」的真性情，文念中早前接受紅眼訪問時也承認，《好好拍電影》的開始是因為友誼，結束的關鍵也是因為彼此不想傷害這段感情。

許鞍華總是在片場細心整理對白，極為專注。（《好好拍電影》劇照）

許鞍華在電影圈中人緣甚好，這幕與張艾嘉的對話相當有趣。（《好好拍電影》劇照）

文念中將許鞍華在片場的舉動如實紀錄。（《好好拍電影》劇照）

愈近尾聲會愈感動

無論是她年少時曾對本身是日本人的母親有誤解，直到27歲那年，兩母女一同返日本探親後，女兒才明白母親處於夾縫中的痛苦（後來更拍成半自傳電影《客途秋恨》）；還是因為性急，於片場裏大發脾氣，然後自己「一條冷」走到某個旮旯吃悶煙；抑或2015年以評審團出席身份，與張艾嘉一同亮相「金馬獎」頒獎台的時候，因為擔心身型問題，沒有兌現跟張姐的承諾，穿上紅色旗袍長裙；尚有一幕，導演紀錄她與母親相處的一天，結果發現竟然擺了烏龍，記錯日子，兩個人呆呆的白行一趟。總之，透過那些接續出現的畫面、說話（或無語）和面部表情，觀眾就會清楚知道，真實的許鞍華就是你見到的那樣，而受訪者本身也無意掩飾，包括年紀、感情生活和經濟狀況，原汁原味，沒有加工。

在這種敘事基礎之下，《好好拍電影》愈是臨近尾聲，觀眾就愈會明白，為何會看得感動，尤其是她在大陸「走埠式」宣傳《明月幾時有》的幾幕畫面，當着宣傳人員面前表示不為政權背書，以及她明言一直留守這個讓她成為導演的成長地：「現在我覺得自己很忠於香港這個地方，我想做一些事情，我覺得做的事最好都是拍電影，盡量拍一些講香港人的電影。」

文念中未變身電影前，已和許鞍華合作無間，亦師亦友。圖為他倆在內地拍攝《黃金時代》時拍下的合照。（電影公司提供）

《明月幾時有》上映前，因為資金和選角，令許鞍華備受批評。（《明月幾時有》劇照）

《明月幾時有》讓許鞍華第六次獲得「香港電影金像獎」最佳導演殊榮。（資料圖片）

Keep Rolling是送給香港人的真摯鼓勵

看罷《好好拍電影》之後，立即有看《明月幾時有》的意慾，一套上映時曾有很多人批評的電影，直指許鞍華借內地資金、用非香港演員擔正主角拍「大片」，是為了賺「人仔」和配合「主旋律」而向中共政權歌功頌德、刷鞋刷到出面，然而看完《明》之後，自然會理解「阿Ann」為了成功開戲而作出的妥協，還有選角上（包括大量香港演員做配角，分佈全片）和編寫劇本（何冀平創作）所花的苦心，那怕是找來近年在支持香港民主運動走得很前的葉德嫻飾演要角方母（方蘭的母親），還有作家茅盾（郭濤飾）向方蘭（周迅飾）道別時說的：「勝利再見！」、方母向方蘭說：「我哋第日和平都係要靠你哋呢班後生！」，對應近年（尤其是近半年）的香港實況，「和平」背後承載另外兩個字的意義和重量，大家心照不宣。

無可否認，以踩鋼線的方式，呈現香港歷史故事、寄語香港人要怎樣從黑暗時期裏挺過來，才是「阿Ann」最在意、最想說、最想香港觀眾明白的重點 ── 與其事事宣之於口，倒不如付諸實行，保留實力才可以走到最後，而內心坦白就是燃亮意志和勇氣的能量，那就是為何做人要真誠，也是貫穿整套紀錄片的核心價值，呼應片末她在《威尼斯影展》領取終身成就獎時的謝辭：「多謝香港這個城市，我在這裡長大，在這裡受教育，在這裡拿獎學金去讀電影，回來後又不停給與我創作靈感，讓我賺到錢，做到事，這裡有最好吃的菠蘿包，有最好喝的奶茶，我非常之感謝香港，希望以後可以多些幫這個城市做事，多謝！」散場時，燈亮起，熒幕投映出《Keep Rolling》兩個字，那是電影的英文片名，也是「阿Ann」送給香港人的真摯鼓勵，如果你是喜歡香港這個地方，很難不被觸動。

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