《好好拍電影》文念中美指轉身做導演︰點解咁少香港導演有紀錄片

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-06 10:30

有留意近年的香港電影金像獎，當中最佳美術或服裝造型項目上，不時會出現一個名字︰文念中。他早在2000年憑《心動》奪得最佳美術指導，隨後在2015、2018及2019年，分別以《黃金時代》、《明月幾時有》及《無雙》奪獎，成為該獎項近年常客。

上年，文念中身份一轉，首次擔任導演，為許鞍華拍下首部紀錄片《好好拍電影》，這源於文念中看完杜琪峯的紀錄片《無涯》後有感而發︰「點解咁少香港導演有紀錄片？」而這提問最終由自己親自解答。

文念中初入行是以導演為目標，但入行後又發現美指的發揮亦不少。（葉志明 攝）

電影紀錄鏡頭零距離捕捉她的親和地道、急躁「論盡」的真性情，亦吐露了她與母親的感情牽絆。（《好好拍電影》劇照）

文念中跟許鞍華首次合作，是2002年的《男人四十》，但其實早在90年初，二人早已相遇，只是許鞍華未必記得。「第一次接觸許鞍華是讀書時，參與電影欣賞課程，10堂中有一堂是許鞍華主理，當他臨走時我寫低電話號碼給他，表明自己想入電影行。」雖然文念中都心中有數，電話號碼應該在她踏出課室門後便丟到垃圾筒，但亦甘心一試。

1995年，文念中正式入行當美術指導助理，1999年遇上張艾嘉執導的《心動》，翌年更摘下金像獎最佳美術指導。當然，這履歷比電話號碼更實際，然後許鞍華開《男人四十》時便找了他。這次合作的愉快，令二人成為好友，間中亦有睇戲食飯。從中更清楚許導演對電影的投入及忘我，睇景時永遠行得最快最前，每場戲都做足功課了解透徹。

去到合作《明月幾時有》，當時文念中跟同事一起欣賞完杜琪峯紀錄片《無‧涯》，然後朋友有感而發問道︰「台灣候孝賢（導演）、李屏賓（攝影師）都有紀錄片，內地賈樟柯、張藝謀都有，點解咁少香港導演有紀錄片？這問題令我醒一醒，然後他問我你跟她這麼熟，是否可以拍呢？」

美指當紀錄片導演，首要處理的是對美感的堅持。「畫面要盡量寫實，現場冇花時間擺靚部機，反而當下的瞬間才緊要，錯過了更可惜，美術上不是最重要一環。」(葉志明 攝)

這下提醒，頓然成為動力，於是當晚立即以短訊詢問許鞍華，向她提出拍攝她個人紀錄片的要求。向來怕聚焦在自己身上的許鞍華竟然一口答應，只是尾隨一句幽默回應︰「你咪拍，我怕拍完冇人睇啫。」既然獲首肯，文念中亦冇想太多，翌日便拿住相機和腳架，到《明月幾時有》的拍攝現場，拍下《好好拍電影》的第一幕。

文念中大學時修讀電影，志願當然是想做導演，但入行後發現每個崗位都是專業，加上自己是讀美術出身，當上美術崗位後，漸漸便放低做導演的念頭。「拍《好好拍電影》基於佩服導演對電影的投入，想拍她的故事，對其他故事未有太大興趣，所以暫時沒打算轉崗位。」

紀錄片訪問了30幾個人物，每次訪問都長達個多小時，所有訪談內容打成文字都多達萬幾字，總數便有40多萬字，最後要花9個月才剪起。(葉志明 攝)

紀錄片訪問了30幾個人物，每次訪問都長達個多小時，所有訪談內容打成文字都多達萬幾字，總數便有40多萬字，最後要花9個月才剪起。不過美指當導演最有趣是，工作跟自己的專業有所「違背」，「畫面盡量要寫實，盡量接近導演生活，避免過去修飾的畫面，例如好靚的空鏡、情緒化的音樂，畫面構圖，現場冇花時間擺靚部機，反而當下的瞬間才緊要，錯過了更可惜，美術上不是最重要一環。」文念中說。