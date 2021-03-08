UA結業｜細數UA院線發展事蹟　創首家IMAX戲院多次掀撲飛潮

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-08 14:15

UA院線今早（8日）宣布全線結業，令市民感到震驚又可惜，這個在香港屹立逾35年的戲院品牌，過去為香港電影行業寫下不少歷史功績，《香港01》為大家回顧一下。

有網民於凌晨時份發現UA網站停止運作而傳出結業，到今晨院方正式宣佈清盤全線戲院結業。（網上截圖）

UA院線由美籍猶太人紀愛華（Ira Dan Kaye）於1985年成立，首家戲院設於沙田新城市廣場，命名為UA6，共有6間放映廳，為亞洲首間引入美國營運模式的多影院組合戲院。接著數年內，UA院線業務大規模擴充，在金鐘、黃埔、銅鑼灣、香港仔、九龍城、觀塘及九龍灣德福開設戲院，踏入2000年後，業務更擴展到新界區，分別在東涌及屯門開設戲院。

青衣城UA今早已拉閘。(陳嘉慧攝)

要數UA旗下最受歡迎的戲院，相信是旺角朗豪坊及尖沙咀iSQUARE，前者於2004年開業，當年斥資4,000萬大手筆裝修，該址人流極旺，加上座位又較舒適，人氣超越位於西洋菜街的旺角百老匯戲院。至於後者為香港第二間IMAX戲院，首家IMAX戲院亦屬於UA旗下，為九龍灣的UA MegaBox。由當年《阿凡達》（Avatar）、《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）到近兩年的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），臨上映前都會出現影迷到IMAX戲院撲飛的畫面。

大埔超級城UA戲院原訂於2019年開幕，後因裝修工程較預期慢而延至本年底才開幕，現UA結業未知會否再次延期。（資料圖片）

某些UA戲院對於市民來說是地標一樣的存在，例如UA時代廣場是很多情侶的拍拖勝地，該址曾於2012年1月結業，最後一日營業時每場戲的票價只需18元，大批影迷前去捧場懷念一番，甚至有人在時代廣場外舉行燭光集會「悼念」。翌年UA在時代廣場重開戲院，並改以全新院線品牌「CINE TIMES」。

受疫情影響，UA院線隔行售票，生意大受影響。（UA Facbook擷圖）

踏入2010年代中期，多間UA戲院陸續轉手或關閉，連人氣最高的UA朗豪坊亦轉手給天馬娛樂旗下的Cinema City戲院，往後皇室戲院、UA東薈城、UA太古城中心、UA沙田，到近兩年UA iSQUARE與機場UA都陸續易手或結業，連開業不到兩年、位於尖沙咀K11 Musea的K11 Art House戲院亦於今年1月被收購。這樣看來，UA院線的終結早在幾年前已有迹可尋，捱得過盜版猖獗的年代，但敵不過天價租金，而去年新冠肺炎疫情政府兩度要求關閉戲院就成為致命一擊。

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