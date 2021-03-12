百分百感覺｜盤點歷年版本角色　呢位影后你唔記得佢有份演

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-12 08:00

劉雲傑創作的港產漫畫《百分百感覺Feel 100%》，為一眾6、70後的集體回憶，無論故事及畫風都備受追捧，後來更改編成多個版本的電影，不過大部分都相當不忠於原著，對比原著的角色設定與形象可謂「面目全非」。小編為大家回顧歷代電影版的角色，究竟邊一位最吸睛？

雖然第一套《百分百感覺》基本上唔跟原著，但都算成功。（電影截圖）

首部《百分百感覺》電影由馬偉豪執導及編劇，找來當時得令的兩大偶像鄭伊健與鄭秀文主演，加埋喜感十足的葛民輝，意外擦出不一樣的火花，大收逾2000萬元票房，成為當年十大最賣座港產片之一。不過電影版除了沿用幾位主角Jerry、Cherie及許樂，劇情基本上完全脫離漫畫，胡鬧搞笑比認真談情還要多，就算角色外型亦只有鄭伊健的靚仔樣算符合Jerry的浪子設定。雖然跟原著偏差甚大，但總算拍出切合當代的青春感，難怪會受歡迎。

阿葛版的許樂變成一個傻頭傻腦的咸濕仔。（電影截圖）

值得一提的是當年只有20歲的梁詠琪在戲中飾演「芳芳」一角，一頭清爽短髮清麗脫俗，令人眼前一亮，《百分百感覺》是她跟舊愛鄭伊健首次合作，未知當時兩人是否已經過電？

重溫《百分百感覺》靚爆鏡Gigi

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