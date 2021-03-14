《二次人生》香港首部跑步電影　重病教師譚耀文拼盡完10公里夢

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-14 08:30

《二次人生》由譚耀文和胡子彤主演，電影中演繹一段廿載的師生情，二人各自在失落的人生中，藉著長跑為自己人生歡呼。預告中可見，胡子彤是一名沒有⽬標和志向的地產經紀，為了陪伴⿈Sir⽽跑10公⾥比賽，激發了他要為⾃⼰歡呼⼀次的勇氣，預告中胡子彤邊跑邊失落地說：「我不想包尾，不想剩下自己一個」，觸動觀眾內心。

胡子彤飾演一名沒有⽬標和志向的地產經紀。(《二次人生》劇照)

譚耀文飾演⼩學體育⽼師黃Sir，熱愛⽥徑，為了照顧患病的妻⼦慧瑩（陳逸寧 飾）⽽辭去教職。及後慧瑩過世，他仍然堅守承諾，不顧⾃⼰的身體狀況⽽繼續鍛鍊，務求完成⼆⼈曾約定的10公⾥跑步比賽。⿈Sir與慧瑩這段動人的夫妻情，賺人熱淚。

強尼飾演小學同學沿途為胡子彤打氣。(《二次人生》劇照)

戲中還有強尼，飾演余良，是胡子彤的小學同學，聰明⽽有志氣，年紀輕輕就已經成家⽴室，並成為地產公司的分店經理。在預告中他對胡子彤大喊：「起身呀！不要被人看不起」。而吳海昕則飾演胡子彤心儀的對象，⼆⼈互有好感，只是⼀直遲遲未有表態。

《二次人生》故事講述做事得過且過，活在漫天陰霾下的地產經紀志行（胡子彤 飾），從小受母親呵護，一直過著平凡人生。一天，志行重遇小學恩師 - 體育老師黃sir（譚耀文 飾）。黃sir 為了承諾離世妻子（陳逸寧 飾）的10公里跑約定，即使患病也要練習參賽。同時，黃Sir學生肥妹天心（蔡裕彤 飾），為了跟偶像一起跑步，不惜減肥，把生命豁出去，誓要完成人生首個5公里街跑。志行見黃sir、天心各自為著目標奮發，自己卻站在人生交叉點迷路，沒充氣的人生，繼續一分一秒地洩氣。直至某天，一份20年前的回憶忽然來到志行跟前，開始照亮他心裡的陰霾……