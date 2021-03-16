【影視博覽2021】江爗生@Mirror銀幕處女作　與吳千語飾演情侶

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-16 00:30

香港影視娛樂博覽2021今年因疫情關係而改在網上舉行，東方影業今日（3月15日）就公布了未來計畫。除了由古天樂、張智霖及鄭嘉穎主演的《G風暴》外，還有以年輕演員掛帥的都市愛情喜劇《忽然心動》，而這也是湯洛雯及江爗生@Mirror的銀幕處女作。

從演出陣容來看，《忽然心動》有望異軍突起。（《忽然心動》劇照）

早前網上就「香港電影已死」掀起激烈討論，在疫情肆虐下，導致香港龍頭院線清盤。雖然前路難行，但香港電影從業員仍然繼續籌備及開拍港產片，其中東方影業在今日（3月15日）舉行的香港影視娛樂博覽2021公布了未來計劃。

雖然去年受到疫情影響，但東方影業完成攝製四部不同類型的電影，其中包括由古天樂、張智霖及鄭嘉穎主演的《G風暴》，今次還加入了宣萱及黃宗澤。另外，還有由香港電影金像獎影后惠英紅主演的《一路瞳行》，電影以原生家庭改編而成。

白只在《忽然心動》中飾演的宅男外賣仔遇上夢中女神陳欣妍。（《忽然心動》劇照）

除此之外，還有由鄭嘉穎、陳靜及朱晨麗主演的懸疑驚慄電影《焚身》。最後就是以年輕演員掛帥的都市愛情喜劇《忽然心動》，演員包括吳千語、馬志威、蘇皓兒、栢天男、陳欣妍、白只、湯洛雯和江爗生@Mirror。

最後電影公司宣布，正在上映的《逃獄兄弟》將落實在今夏拍攝《逃獄兄弟2》；同時也正在籌備功夫動作電影《張天志2》，並繼續以張晉主演。

江爗生@Mirror首次參演電影。（《忽然心動》劇照）