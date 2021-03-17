媽媽的神奇小子｜殘奧金牌蘇樺偉　吳君如︰輸在起跑線故事更精彩

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-17 12:53

改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事的熱血溫馨電影《媽媽的神奇小子》，今日 （17/3）發出首預告。電影由天下一電影出品及發行，吳君如監製及主演，尹志文執導。借電影帶出蘇樺偉和蘇媽媽的奮鬥故事。

蘇樺偉一角由3 位演員分別飾演其成長階段，成年由舞台劇演員梁仲恆飾演。（《媽媽的神奇小子》劇照）

戲中蘇樺偉一角，分別由舞台劇演員梁仲恆飾演成年版蘇樺偉、馮皓揚飾演少年版蘇樺偉，還有一位童星分飾。其他演員就包括吳君如飾演蘇媽、錢小豪飾演蘇樺偉爸爸、張繼聰飾演傷殘田徑隊教練、胡子彤飾演跑隊成員火車東、林家熙（Locker）飾演蘇樺偉弟弟蘇健瑋。

身為電影監製，戲中又飾演蘇媽的吳君如，跟首次參與演出的台劇演員梁仲恆，擦出不少火花。君如在現場游走兩個身份之間，每天都在想如何說好這個故事，希望拍大家有真情實感的母子情。「近幾年人人都在講『贏在起跑線』，我反而想講一個『輸在起跑線』的故事。一條起跑線八個選手，總有人一開始落後，如何追上去不是更精彩？」

蘇樺偉曾在國際賽事贏得多個獎項，相中為2012年在倫敦殘奧男子T36級200米奪得銅牌，是他運動員生涯最後一枚殘奧獎牌。（Getty Images）

同場加映︰【媽媽的神奇小子】吳君如積極請教蘇媽 張繼聰扮不健全真勞損

「輸喺起跑線唔緊要，最緊要知道終點喺邊。」

對君如而言，演阿媽都有大量跑步戲份，是一個不簡單的經驗。「但我很幸運，戲裡不少演員都是第一次在電影演出，卻已有相當出色的表現；還有非常有拼搏精神的制作團隊，令我作為這部電影的『神奇媽媽』相當安慰，亦深信這個『神奇小子』不止感動我，亦能打動每一位觀眾。」

此外，梁仲恆飾演成年版蘇樺偉非常入形入格，從說話到跑步動作都活像現實生活中的偉仔，令人印象深刻，甚至將偉仔的內心世界自然流露出來，從他口中說出來的一句：「輸喺起跑線唔緊要，最緊要知道終點喺邊。」

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