香港國際電影節｜開幕電影《風再起時》《七人樂隊》　開賣即售罄

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-18 19:40

《第45屆香港國際電影節》將於2021年4月1日至4月12日期間舉行，受疫行影響，今年會破天荒在網上及整體兩線舉行，大會早前公布開幕，分別是是翁子光執導，梁朝偉、郭富城主演的《風再起時》，以及由7位香港名導杜琪峯、徐克、許鞍華、林嶺東、譚家明、洪金寶、袁和平合導的《七人樂隊》。電影今日（18/3）開賣，結果反應熱烈，旋即售罄，證明大家對兩部佳作都非常期待。

《風再起時》自公布以來，都備受高度期待，大家都爭相買飛希望可先睹為快。(《風再起時》劇照)

電影節於今早10時正開售所有門票，其中兩部開幕電影《風再起時》《七人樂隊》最為大家期待，結果不消一個早上，兩部開幕電影共4場都已經全部售罄，只剩下輪椅位及看顧人士座位。

不消一個早上，所有門票都售罄，只剩下輪椅位。（網頁截圖）

《風再起時》由已故探長呂樂的事蹟改編而成，郭富城飾演的正是主角磊樂，年輕時來港受盡黑社會及貪警的刁難，一直對他們恨之入骨，於是決定考入學堂當個廉潔警察，可惜這種堅持遭到排擠。至於《七人樂隊》，便齊集香港七大導演：杜琪峯、洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、林嶺東和徐克。七位導演是香港出身的電影人，歷練了香港最好的年代，

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早前，杜琪峯接受電台訪問，推翻「香港電影已死」的說法，並鼓勵年輕一代繼續堅持電影工作，引起大眾熱烈討論。杜琪峯在訪問上表示現在做電影越來越有挑戰性，亦理解現在年輕人難免會感到絕望，但這正能考驗他們電影人的韌力。