《12日》導演林愛華親解續作關係　「用12日道出10年婚姻關係」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-20 14:00

2020年是香港經典愛情電影《12夜》上映20周年，一部當年由新晉演員陳奕迅、張栢芝擔正的電影，20年來掀起不少迴響，而且大家對該片的愛也愈來愈濃。日前，監製伍健雄在其IG分享了美亞來年製作的電影片單，其中一部就是《12夜》的另一延續《12日》。導演與編劇同樣是林愛華（Aubrey），演員就有鄧麗欣與馬志威，至於當中的故事會怎樣發展下去，就要由導演親自講解。不過《12日》能夠在20年後來個延續，背後原來跟《香港01》一篇報道有關。

《十二夜》為嘉禾於2000年出品的電影，由知性導演林愛華執導及編劇。 （《十二夜》劇照）

話說上日是作品上映20周年，筆者找來導演林愛華接受訪問，分享箇中點滴，包括當日電影被視為「豬頭骨」，是嘉禾想跟陳可辛合作下的附帶條件，又指男主角首選並不是陳奕迅，但當事人因未能演出箇中感覺，開了3日工都要換人等等。訪問獲影迷關注及轉載後，被電影公司留意到，於是索性為《12夜》舉辦一個重映會，更找來導演分享。而在分享會中，Aubrey提到自己早有一個延續篇的故事叫《12日》，奈何冇老闆投資而一直擱下。

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導演林愛華出席《十二夜》重映分享會，廿年後重溫電影有不少感受。（許育民 攝）

事有湊巧，該報道被監製伍健雄看到，他原來亦是《12夜》的影迷，聽到原來導演早有一個延續篇故事，深感興趣，於是跟Aubrey聯絡上，最後更達成今次開拍計劃。至於《12日》的故事，記者致電導演細問下，原來都跟張栢芝有關。事源栢芝當年經歷過經理人糾紛、產子、離婚後，正鋪排復出，於是找來林愛華，希望她可為自己寫一個劇本。「當下我以為想到《12日》這故事，《12夜》是用12個晚上，去講一段感情在一年間的轉變。而《12日》就是較成熟的愛情故事，以12日所發生的事記錄一對情侶在10年間，如何由相識到相愛，再談結婚到分開，一段感情的演變。由於經歷的時間較長，演繹上會更難。」奈何劇本寫好，栢芝遇上其他問題未能演出，加上又找不到資金開拍，所以一直擱置一邊。

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事隔多年，劇本要重新細執。「雖然故事是講一對情侶進一步面對婚姻問題，但角色是全新創作。」至於選角亦要重新考慮，這是最頭痛一環。「試想想，香港年屆30多歲的女演員有幾多位，其實選擇好少，後來看到《金都》，好快就決定由Stephy演。至於馬志威，希望為這個組合增添新鮮感。」電影暫定4月尾開鏡，其他角色人選會再作公布。