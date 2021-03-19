曾志偉讚曾國祥《少年的你》入圍奧斯卡巴閉：今次仲光宗耀祖過我

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-19 20:57

曾志偉今日（19/3）現身電視城，出席無綫（TVB）真人騷選秀節目《聲夢傳奇》記招。談到兒子曾國祥執導的電影《少年的你》入圍《第93屆奧斯卡頒獎禮》「最佳國際電影」最後5強，志偉直言全家都表現得相當興奮：「尤其是我個女阿寶（曾寶儀），佢睇緊直播，知道咗就喺個電話度尖叫，話『呀！細佬好犀利！』我有打電話恭喜佢，佢問我犀唔犀利，今次係咪光宗耀祖。我話佢今次仲光宗耀祖過我，好巴閉。」

奧斯卡2021｜分析《少年的你》入圍關鍵 美國影評口碑勁過本土

曾國祥執導電影《少年的你》入圍今年奧斯卡最佳國際電影最後5強。（《少年的你》影片截圖）

曾志偉為兒子感到興奮。（陳順禎攝）

志偉指本來想請兒子吃飯，可惜近期都有約而未能成事。他同時稱兒子為最幸運和最不幸的導演：「舊年金馬獎（應為金像獎）攞最佳導演，但係個獎頒唔到畀佢，因為（典禮）冇辦到，今年又因為疫情，美國可能都去唔到，但係點都開心，係一件大事嚟，咁多國家有咁多代表作，佢都入到最後5強，尤其是亞洲電影向來都比較少，今次都算係為香港增光。」他坦言兒子勝算不大，因為對手實在太強，能夠晉級最後5強已算拿到獎。