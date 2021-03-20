《單身男女》10周年｜古天樂想開第三集？　「各位會捧場嗎」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-20 20:10

電影《單身男女》（2011），由杜琪峯和韋家輝監製，杜琪峯執導，古天樂、高圓圓和吳彥祖領銜主演，被視為杜琪峯和韋家輝繼《瘦身男女》後，再度涉足愛情小品系列的佳作。電影在2011年3月31日香港上映，日前古天樂在微博以「十週年」為題貼文，提起這部愛情小品，最後還以兩個提問作結︰「不知道有沒有機會出現第三集呢？各位古迷會繼續捧場嗎？」莫非古老闆對這個故事蠢蠢欲動？

世紀難題，兩大型男，你揀邊個？（網上圖片）

日前，古天樂在微博貼文紀念《單身男女》上映10周年，內容如下︰

《十週年》 同事告知電影《單身男女》正是在十年前的三月份上映， 時間過得真快， 令我記起了許多拍攝時的美好回憶， 大家還記得我飾演的角色叫什麼名字嗎？ 後來在2014年還推出了續集， 不知道有沒有機會出現第三集呢？ 各位古迷會繼續捧場嗎？ 古天樂

古天樂在微博講起《單身男女》10周年。（微博截圖）

古生提到不知有沒有機會開拍第三集，又追問各位古迷會否捧場？其實只要古生肯拍，又點會冇人睇呢？回想電影上畫當日，曾掀起話題，由於故事講到張申然（古天樂 飾）與方啟宏（吳彥祖 飾）同時愛上程子欣（高圓圓 飾），一位是玩世不恭的金融才俊，曾被稱為「賤男」但又肯為圓圓改過，另一位就是來自火星的絕世好男人，還要是建築師，如果你是圓圓又會怎樣揀？

+ 3 + 3 + 3

在第一集，編劇幫圓圓揀了好男人吳彥祖，令不少影迷昌戥古天樂不值。事後開拍續集《單身男女2》，編劇就給了圓圓一個機會，重新再選一次，結果古仔贏回一仗。在三盤兩勝下，如果真的要開拍第三集，這個世紀難題相信會有個終極答案。