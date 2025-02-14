35歲𡃁模始祖罕曬內衣性感寫真　曾跟成龍受訓努力轉型做銀幕打女

35歲𡃁模始祖何珮瑜（Jeana）出道至今15年經歷多次轉型，由寫真𡃁模到跨入大銀幕、再由性感花瓶轉為文戲武打皆能的演員，過程相當不容易。何珮瑜近年先後主演《風再起時》與《神探大戰》，不論與梁朝偉飾演夫妻，或與劉青雲飾演父女，文戲與動作戲均令觀眾眼前一亮。何珮瑜成為演員後積極收起性感形象，日前卻罕有在社交媒體分享一輯內衣造型性感寫真，表示希望：「Be Yourself」積極做好自己，而何珮瑜的內衣造型亦與昔日賣弄性感的風格大相逕庭。

現年35歲的何珮瑜為𡃁模始祖之一。（何珮瑜IG圖片）

現年35歲的何珮瑜為𡃁模始祖之一。（何珮瑜IG圖片）

何珮瑜於《風再起時》與梁朝偉飾演夫妻。（《風再起時》電影劇照）

何珮瑜於《神探大戰》裡飾演劉青雲的女兒。（《神探大戰》劇照）

何珮瑜於社交媒體分享一輯黑白內衣造型照，身穿一套名牌休閒運動內衣配襯牛仔褲，未有刻意擠胸露乳賣弄性感。何珮瑜的身型相較昔日亦進化不少，體態緊緻修長、線條骨感瘦削，顯然勤於運動修身保養體態。

何珮瑜於社交媒體上罕有分享內衣造型照。（何珮瑜IG圖片）

何珮瑜於社交媒體上罕有分享內衣造型照。（何珮瑜IG圖片）

何珮瑜於社交媒體上罕有分享內衣造型照。（何珮瑜IG圖片）

何珮瑜於社交媒體上罕有分享內衣造型照。（何珮瑜IG圖片）

何珮瑜於社交媒體上罕有分享內衣造型照。（何珮瑜IG圖片）

何珮瑜於社交媒體上罕有分享內衣造型照。（何珮瑜IG圖片）

何珮瑜於社交媒體上罕有分享內衣造型照。（何珮瑜IG圖片）

何珮瑜於社交媒體上罕有分享內衣造型照。（何珮瑜IG圖片）

何珮瑜近年積極向「打女」路線進發，更參與成龍大哥旗下「成家班」的動作訓練，與一眾男女學員分別接受徒手搏擊、道具槍械動作及軍訓式行動訓練，涵蓋範圍相當全面。何珮瑜參加成家班訓練後，更與成龍大哥搭肩於訓練場地合照，顯然過程得着豐富，又深得成龍大哥欣賞。

Jeana何珮瑜於社交媒體上分享與成龍大哥及一眾接受成家班軍事訓練的學員合照。（何珮瑜IG圖片）

Jeana認真地接受槍械動作及徒手搏擊的訓練，似乎有意成為新一代「打女」！（何珮瑜IG圖片）

Jeana在訓練途中顯得非常認真。（何珮瑜IG圖片）

Jeana保持一貫窈窕身型之餘，訓練更疑似素顏上陣。（何珮瑜IG圖片）

訓練中，Jeana需要手持步槍越過障礙物。（何珮瑜IG圖片）

Jeana接受訓練非常認真，動作難度亦相當高。（何珮瑜IG圖片）

Jeana手持道具步槍時，動作有板有眼！（何珮瑜IG圖片）