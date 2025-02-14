唐探1900｜內地票房衝破30億人民幣　香港登新片開畫冠軍

坐擁百億票房紀錄的中國電影系列《唐人街探案》 、「唐探」之父、金牌製作人陳思誠延續賀歲神話，夥拍戴墨聯手編導，炮製最喜氣洋洋的蛇年新驚喜！全新前傳《唐探1900》以驚喜陣容，更將會帶觀眾返回1900年的美國舊金山。今次當然不少得系列最強拍檔王寶強、劉昊然，二人更以新角色、新人設回歸，而香港觀眾熟悉的最貼地影帝周潤發，更重磅加盟，飾演唐人街堂主。電影於內地由大年初一上映至今，票房已超過30億人民幣，而香港亦於昨天2月13號全港上映，更成為新片開畫票房冠軍！

全新前傳《唐探1900》，最強拍檔王寶強、劉昊然更以新角色、新人設回歸。（《唐探1900》劇照）

王寶強、劉昊然的搞笑默契常在。（《唐探1900》劇照）

日前《唐探1900》主創團隊就於香港舉行首映禮為電影造勢，而電影於昨日（2月13日）正式於香港和澳門戲院全線上映，亦不負眾望一舉拿下新片開畫票房冠軍！電影除了有不俗的票房成績外，不少人看過首映及優先場後均大讚發哥演技有火、造型有型，而發哥戲中要講大量普通話和英文對白也難不到他，結局法庭用英文發言的獨腳演出更是震撼人心！

周潤發聯同兩位演員黃寶強與劉昊然，出席香港首映禮。（葉志明 攝）

而王寶強和劉昊然戲中的化學作用也讓大家感到非常驚喜，二人鬼馬搞笑的演出讓整個觀影過程笑聲不斷！同時很多觀眾映後均表示電影故事既有幽默、有搞笑，亦有歷史故事及令人反思的情節，是一部有意思的電影。