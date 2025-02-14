方力申結婚｜盤點電影中愛情金句　「我的最愛真的很多」

方力申於今日情人節（2月14日），公布已經與女友葉萱Maple在美國結婚。二人於2023年3月認愛，隨後關係穩定。不過要數方力申最令人印象深刻的一段情，相信是與鄧麗欣。二人於2003年合唱《好心好報》和《好好戀愛》等歌曲而傳出緋聞，並於2015年3月，方力申與鄧麗欣首度以情侶檔亮相王祖藍，李亞男主持的旅遊節目《蜜月到訪》，二人承認早於宣傳電影《獨家試愛》（2006）時已開始交往，直至2016年3月17日，二人透過經理人公司發表聲明表示已經分手。



方力申卡與葉萱Maple背影照相當甜蜜。（IG：@alexfongliksun）

由於方力申與鄧麗欣拍過多部愛情片，就令這份戀情更深入民心，而在2006年上映的《獨家試愛》，以及往後的《十分愛》、《我的最愛》及《紀念日》，除造就了戲假情做的方力申與鄧麗欣情侶檔，當中的「葉氏戀愛金句」亦深受八、九十後觀眾歡迎，更成為部分人的愛情觀。而家就同大家重溫多句愛情金句。

《獨家試愛》開展了「葉念琛式」愛情片熱潮，「阿寶」於不同電影中受盡情傷，總有一、兩個經歷觀眾會代入到。（劇照）

「想愛一個人 卻愛多一個人。」──《獨家試愛》

「個個都以為自己有首主題曲擺響度......拍拖來唱......分了手又來唱......複合再來唱......其實唱來唱去還不是那幾首歌。」──《獨家試愛》

「想愛一個人 卻愛多一個人。」（《獨家試愛》劇照）

愛盡每個人，傷盡每個心。──《十分愛》

愛情像一個遊戲，你騙我，我騙你。現在越來越多的人不愛講真話。也越來越多的人不願聽真話。別弄丟了自己就行了。──《十分愛》

《十分愛》中這種甜蜜場面也許不復再。（網上圖片）

「男人都知道我的底褲在哪裏，卻不知道我的底線在哪裏。」──《十分愛》

「這個世界什麼都是障眼法，你看到的未必是真，真的又未必給你看到。」──《十分愛》

《紀念日》中的大團圓結局與現實相反。（《紀念日》劇照）

「我的最愛」真的很多， 我就好似電腦一樣，「我的最愛」也有很多， 喜歡就keep，不喜歡就delete 。──《我的最愛》

「情場如戰場，要愛就要搶。」──《我的最愛》

「你成日話你有Plan嘛？但你Plan入面永遠都無我！」──《紀念日》

「我騙你是因為我愛你，如果不是怎能捱10年？」──《紀念日》