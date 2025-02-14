金像獎2025提名名單｜三大影帝鬥林峯游學修　衛詩雅鍾雪瑩爭影后

第43屆香港電影金像獎將於4月27日舉行，情人節下午假文化中心舉行記招宣布入圍名單，公布入圍角逐本屆19項大獎的候選名單。今年共46套電影上映並合符入圍資格。第一輪評選投票獲1313有效選票，投票率為64.84%，是自2022年第四十屆以來的新高。而今年金像獎的協會成員更有14個增至17個，新增了「香港電影副導演會」、「香港影視聲畫製作協會」及「香港電影視覺特效協會」。



《破・地獄》入圍18項成提名大贏家，《九龍城寨之圍城》入圍14項緊隨其後。其中最多關注的影帝影后競爭相當激烈，三大影帝劉青雲、許冠文及郭富城惡鬥兩位首度入圍男演員，影后五位入圍演員創近年平均年齡新低。

《破・地獄》入圍18項成提名大贏家（《破．地獄》電影劇照）

第43屆香港電影金像獎入圍名單如下：

最佳電影

《九龍城寨之圍城》

《破・地獄》

《爸爸》

《看我今天怎麼説》

《從今以後》

最佳導演

陳茂賢《破・地獄》

鄭保瑞《九龍城寨之圍城》

黃修平《看我今天怎麼説》

楊曜愷《從今以後》

翁子光、區焯文《爸爸》

最佳男主角

林峰《九龍城寨之圍城》

許冠文《破・地獄》

游學修《看我今天怎麼説》

劉青雲《爸爸》

郭富城《臨時劫案》

最佳女主角

鍾雪瑩 《看我今天怎麼説》

區嘉雯 《從今以後》

談善言《虎毒不》

衛詩雅 《破・地獄》

許欣怡 《久別重逢》

最佳男配角

朱柏康 《破・地獄》

秦沛 《破・地獄》

盧鎮業 《虎毒不》

古天樂 《九龍城寨之圍城》

伍允龍 《九龍城寨之圍城》

最佳女配角

鄧麗欣《我談的那場戀愛》

谷祖琳《爸爸》

梁雍婷《破・地獄》

韋羅莎《破・地獄》

李琳琳《從今以後》

最佳新演員

劉偉明《九龍城寨之圍城》

陳卓賢《久別重逢》

蘇文濤《爸爸》

吳祉昊《看我今天怎麼說》

邱彦筒《寄了一整個春天》

最佳編劇

何妙祺、陳慶嘉《我談的那場戀愛》

翁子光《爸爸》

陳茂賢、鄭緯機《破・地獄》

楊曜愷《從今以後》

陳偉斌、麥啟光、萬芫澄《臨時劫案》

最佳攝影

鄭兆強《九龍城寨之圍城》

劉君樂《久別重逢》

秦鼎昌、梁祐暢《爸爸》

潘耀明《破。地獄》

潘耀明《焚城》

最佳剪接

張嘉輝《九龍城寨之圍城》

石繕滎《爸爸》

Robin Lee《香港四徑大步走》

張叔平、彭正熙《破。地獄》

李嘉榮《誤判》

最佳美術指導

麥國強、周世鴻《九龍城寨之圍城》

鄧伊妮《久別重逢》

麥芷筠《爸爸》

姚漢文《破。地獄》

李健威《焚城》

最佳服装造型設計

余家安、葉嘉茵《九龍城寨之圍城》

吳里璐、羅佩莎《我談的那場戀愛》

吳里璐、陳家琪《爸爸》

利碧君《破。地獄》

文念中、郭妍慧《臨時劫案》

最佳動作設計

谷垣健治《九龍城寨之圍城》

江道海、梁博恩《武替道》

黃偉亮《破。地獄》

黃偉亮《焚城》

大內貴仁《誤判》

最佳原創電影音樂

川井憲次《九龍城寨之圍城》

陳光榮、陳永健《久別重逢》

戴偉《我談的那場戀愛》

丁可《爸爸》

朱芸編《破。地獄》

最佳原創電影歌曲

久別重逢《久別重逢》

作曲：陳光榮 填詞：Oscar 主唱：鄭伊健、陳卓賢

筆友《我談的那場戀愛》

作曲：戴偉 填詞：梁栢堅、何妙祺 主唱：張天賦

What if《看我今天怎麼說》

作曲：戴偉 填詞：鍾說 主唱：陳蕾

普渡眾生《破。地獄》

作曲、填詞、主唱：林家謙

㪐㩿《寄了一整個春天》

作曲：馮之行 填詞：王樂儀、周耀輝 主唱：邱彦筒

最佳音響效果

姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍城》

鄧學麟、關惠心《看我今天怎麼說》

姚俊軒《破。地獄》

杜篤之、江宜真《焚城》

李耀強《誤判》

最佳視覺效果

林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮《九龍城寨之圍城》

黃心妍、林駿宇、何家全、余國亮《海關戰線》

陳迪凱《破。地獄》

楊文傑、陳子弢、楊敏杰《焚城》

吳家龍、楊起超、張耀豪《盜月者》

新晉導演

梁禮彦《久別重逢》

何妙祺《我談的那場戀愛》

梁冠堯、梁冠舜《武替道》

Robin Lee《香港四徑大步走》

李志偉、何英毅《得寵先生》

最佳亞洲華語電影

《老狐狸》

《狗陣》

《鬼才之道》

《第二十條》

《熱辣滾燙》