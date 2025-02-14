2025金像獎︱爾冬陞無懼港產片寒冬減產　「金像獎唔會消失」

2025年「第43屆香港電影金像獎」今日（14日）舉行記者招待會，金像獎協會董事局主席爾冬陞攜同袁澧林、謝咏欣、Marf邱彥筒及歐鎮灝四位負責宣讀名單的新晉演員，宣布本屆19項大獎提名名單。

金像獎董事局主席爾冬陞攜同袁澧林、謝咏欣、Marf邱彥筒及歐鎮灝一同出席提名宣讀記者會。（梁碧玲 攝）

袁澧林負責宣讀金像獎演技獎提名名單，如女神降臨。（梁碧玲 攝）

袁澧林負責宣讀金像獎演技獎提名名單。（梁碧玲 攝）

謝咏欣、Marf邱彥筒及歐鎮灝負責宣讀金像獎各技術獎提名名單。（梁碧玲 攝）

金像獎主席爾冬陞與副主席文雋於記者會上接受傳媒訪問，表示本屆共有46部作品參與競逐，略低於去年總數50部，選民數目共2052人。爾冬陞被問及今屆心水時，他笑言：「我好尷尬呀係主席身份，我有冇心水好似唔係好方便講。」至於大哥秦沛及二嫂李琳琳分別入圍，爾冬陞笑言：「一個大佬、一個阿嫂我梗係要幫佢哋拉票啦！秦沛依家喺溫哥華，佢入咗圍就唔駛我請佢返嚟！」

爾冬陞的大哥秦沛、二嫂李琳琳分別入圍金像獎最佳男配角及女配角獎，笑言一定會幫手拉票。（梁碧玲 攝）

爾冬陞於記者會致辭期間，透露自己入行50年，並已擔任金像獎董事局主席長達10年，笑言一直未有繼任人選︰「做金像獎最難就係搵接班人！導演會又係，做呢啲位最難，大家都知文雋以前都做過主席，依家開始遊說以前做過主席嗰啲重出江湖！」文雋馬上四両撥千斤笑言︰「我同你共同進退！我哋同年㗎！好難㗎，因為要出心出力、對行業有感情、責任，做得唔好仲畀人鬧！所以要多謝主席做咗10年！」

爾冬陞表示難以找金像獎主席接班人，更即場游說曾任主席的文雋重出江湖。（梁碧玲 攝）

談到香港金像獎接班人才，爾冬陞表示對新一代信心十足，不少演員及幕後人員均漸趨成熟︰「我對我哋嘅人力好有信心，今年同明年個市場都唔係太好，幾部片賣錢唔代表整個工業係健康，我希望行業所有前輩、監製一齊協助佢哋，減輕行政、發行嘅工作，畀佢哋專心創作拍戲。」

爾冬陞表示幾部電影賣錢並不代表行業健康。（梁碧玲 攝）

近日不少業界人士提及港產片將迎來寒冬期，爾冬陞表示情況對金像獎舉行影響不大：「舊年年中有兩個月好少戲上畫，我就好緊張、喺業內問有幾多戲會上，好在年尾嗰陣有好多戲飆出嚟。但係明年……我依家已經開始問緊，希望今年開嘅戲多啲，維持到起碼四字頭（超過40部）可能會健康啲。但係我哋金像獎做唔到任何嘢，我哋都好被動，不過有啲嘢唔需要太悲觀。」

被問到若香港電影年產量不足，金像獎會否暫停一屆累積片目，爾冬陞表示不會影響金像獎的舉行︰「金像獎唔會消失，點都會辦到落去！」文雋亦表示：「第一屆得五個獎咋嘛，都係咁搞。」爾冬陞續指︰「如果我哋產量真係跌咗，可能唔會搞到咁奢華囉，縮細佢搞囉。」