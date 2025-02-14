破地獄｜金像獎獲18項提名平紀錄　乘勝追擊加長版4月4日清明上

破盡香港票房紀錄的電影《破‧地獄》，來到《第四十三屆香港電影金像獎》都繼續破下去，獲18項提名。當中包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角等。而一直期待已久的加長版，英皇電影亦趁機宣布將於4月4日清明節上映，真係應晒節，今次有戲可以留番拜山先睇。



（《破‧地獄》海報）

《破‧地獄》獲得18項提名是近十年之冠，觀乎歷屆數字，只有2009年的《十月圍城》可比，同樣獲18項提名。對於獲得18項提名，身為監製、導演及編劇的陳茂賢，衷心感謝業界對《破·地獄》的肯定，延續這部作品的生命力和感染力。「藉這個機會答謝全球觀眾的勉勵和支持，讓團隊走得更遠。」

電影《破‧地獄》獲18項提名，身為監製、導演及編劇的陳茂賢，衷心感謝業界對《破·地獄》的肯定。(電影公司提供)

許冠文為角色，專程學習拉二胡手勢。（《破地獄》劇照）

而演員方面，許冠文獲提名最佳男主角，他表示由開拍到上映，這一趟《破·地獄》旅程獲得的遠超想像，感謝香港電影金像獎評審及觀眾的認同及支持！女主角大熱衛詩雅除應到榮幸，亦由衷地感謝導演、編劇、製作團隊以及每一位演員夥伴。「希望未來有更多機會可以演出不同的角色，謝謝評審和觀眾的愛戴與支持，我一定會繼續努力！」

朱栢康角色充滿挑戰，片中和妹妹齊為父親「破地獄」的戲，感動不少影迷。（《破地獄》劇照）

配角方面，朱栢康、韋羅莎及梁雍婷分別獲男女配角提名，朱栢康︰「感謝上帝一切嘅安排，感謝喜歡《破·地獄》同郭志彬呢個角色嘅觀眾。好感恩同好感動，希望到時候有機會喺台上面，代表一直支持同成就我嘅人領取呢個獎。」

韋羅莎覺得電影有這麼多位朋友一齊得到提名，比起自己得到肯定來得更重要。（《破地獄》影片截圖）

韋羅莎︰「好激動，好開心，因為《破·地獄》得到多項提名。我聽到自己個名默默流淚，好開心同呢部電影嘅朋友一齊得到提名，比起自己得到肯定嚟得重要。呢部電影充滿熱誠同愛，多謝所有投票嘅朋友。」梁雍婷︰「多謝陳茂賢導演給予我這個難能可貴的機會飾演蘇蘇，感謝破地獄台前幕後的每一位。多謝喜愛及支持破地獄的每一位觀眾以及感謝楊受成博士及英皇電影公司。恭喜大家！」

《破．地獄》主題曲《普渡眾生》，是今年電影歌曲的大熱。（網上圖片）

至於憑主題曲《普渡眾生》獲最佳原創電影歌曲提名的林家謙，今次是他第一次入圍︰「感謝《破·地獄》團隊，一齊成就好作品，希望團隊所有單位都有好成績！」