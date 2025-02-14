金像獎2025︱袁澧林影業寒冬期銳意增值　謝咏欣未有戲拍：休漁期

2025年「第43屆香港電影金像獎」今日（14日）舉行記者招待會，金像獎協會董事局主席爾冬陞攜同袁澧林、謝咏欣、Marf邱彥筒及歐鎮灝四位負責宣讀名單的演員，宣布本屆19項大獎提名名單。

金像獎董事局主席爾冬陞攜同袁澧林、謝咏欣、Marf邱彥筒及歐鎮灝一同出席提名宣讀記者會。（梁碧玲 攝）

袁澧林負責宣讀金像獎演技獎提名名單，如女神降臨。（梁碧玲 攝）

袁澧林負責宣讀金像獎演技獎提名名單。（梁碧玲 攝）

謝咏欣、Marf邱彥筒及歐鎮灝負責宣讀金像獎各技術獎提名名單。（梁碧玲 攝）

袁澧林與謝咏欣宣讀提名名單後，於記者會上接受傳媒訪問，謝咏欣於宣讀「最佳原創電影歌曲」名單時，讀至同台邱彥筒提名時腦海一片空白，連忙請身邊的歐鎮灝提點，謝咏欣受訪時笑言：「好緊張！我永遠都會記住邱彥筒！因為讀到最後一個名有少少放鬆咗，無理由讀錯呢個名，但成個腦剩係得『Marf……佢叫咩名？』所以我以後都會記得佢，好彩係識嘅啫！」

袁澧林與謝咏欣於金像獎記者會後接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

謝咏欣於宣讀「最佳原創電影歌曲」名單時，讀至同台邱彥筒提名時腦海一片空白，連忙請身邊的歐鎮灝提點。（梁碧玲 攝）

袁澧林於記者會上仙氣登場，宣讀一眾演技獎提名名單，袁澧林笑言：「佢哋今年畀我嘅任務係希望我好神秘、又好靚咁出嚟，跟住我就話『咁大件事？大家會唔會失望㗎？』始終我都係大家成日見到嘅面孔！」袁澧林於會上完美登場駕馭重任，獨力宣讀所有提名演員名單，當中入圍者更包括不少好姊妹：「見到某啲人名真係特別開心，尤其係談善言！喺金馬獎睇咗《虎毒不》之後好鍾意，啱啱都好開心！見到鍾雪都係，仲有許恩怡（Natalie）佢真係一個魔法少女，我哋三個（連同謝咏欣）一齊拍攝《但願人長久》！」但笑言難以選擇最心水的一位，將留待金像獎第二輪投票時以選票支持。

袁澧林以大露背打扮現身，造型仙氣高雅！（梁碧玲 攝）

袁澧林以大露背打扮現身，造型仙氣高雅！（梁碧玲 攝）

袁澧林以大露背打扮現身，造型仙氣高雅！（梁碧玲 攝）

近日屢傳香港電影將進入寒冬期，袁澧林與謝咏欣作為年輕一代實力派演員，被問到接下來的工作機會時，袁澧林隨即向謝咏欣笑言：「係咪有十幾套戲搵緊妳？老實同大家講！」謝咏欣則笑言：「冇呀，休漁期！」亦透露早前二人已合作一部作品，然而暫未能向外界透露，希望觀眾繼續期待。至於往後工作機會或會減少，袁澧林表示不太擔心：「我自己經歷疫情減產，咪睇多啲書、上演技課，係增值自己嘅時間，到行業再盛放嘅時候，所有機會都會走向你。」

謝咏欣坦言目前尚未有新戲拍：「冇呀，休漁期。」（梁碧玲 攝）

謝咏欣亦透露「休漁期」的目標：「我最近有個目標就係成功考到車！」袁澧林隨即大開玩笑為咏欣感到擔心，踢爆咏欣大頭蝦的一面：「唔好考車啦，妳唔係成日唔見嘢咩？驚妳唔見鎖匙……妳好似咩都做得出！印象好似係咁！」